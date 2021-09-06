Зірковий український репер написав саундтрек до нової книжки відомого письменника

Популярний репер Freel (Андрій Шалімов) випустив нову пісню "Давній друг", яка стала саундтреком до... книжки відомого українського письменника Артема Чеха "Хто ти такий".

"Хто ти такий" - це класичний роман виховання. Історія дружби тривалістю у 10 років між простим хлопчиком з провінції Тимофієм та ветераном війни в Афганістані Феліксом.

"Ми з Артемом дружимо уже 16 років, і я сотні разів бував у тій самій квартирі, де розгортаються події книжки. Ми зустрілися на студії, Стас Чорний (український саундпродюсер, відомий по співпраці з Alyona Alyona, Jamala, LAUD, Океан Ельзи, Kalush та іншими - ред.) почав награвати на синтезаторі мелодію, а я просто заплющив очі, уявив, як заходжу в цю квартиру, відчув її атмосферу, ніби перенісся у часі і вже за кілька годин трек був майже готовий. Магічний момент!" - розповідає артист.

Після прочитання книжки пісня Андрія розкриється глибше, адже в тексті треку є багато прихованих відсилок до твору Чеха.



Текст пісні "Давній друг":

Вчора були дітьми, сьогодні вже дорослі

Я чую голос із пітьми, його ім'я — мій досвід

Прокинусь вдосвіта, дійду до краю поля — там чужі посіви

Глянув на відображення — уже посивів

Вперше в дворі в затяг за гастрономом

Колись, затям, на тій землі, побитій градом, будуть айстри знову

А що з обличчям? Не знаю, вдарився, або упав

Візьми і сам собі зготуй, там є крупа!

Хто ти такий? Тебе запитую: хто ти такий?!

Час топче нас копитами, під ранок холодно, накинь

Мені нормально, я загартований

Тепло від неї квітне в грудях плямами бордовими

По колу ми повторюєм історії, час це петля

Вона стоїть зовсім одна, грає медляк

Ми любим чорну музику, але наш танець — білий

Хоч я дорослий, але ще не сміливий

Давай зіграємо з тобою в гру

Вгадай моє ім'я, у мене їх багато

Хто ти такий? Це я, твій давній друг

Ти не впізнав мене? Значить, будеш багатим

Тримай хвіст пістолетом, чуєш, ти, сержант

Ти знаєш сам, що головне приховує іржа

Шикарний чорнозем черкаський липне до лопати

Ти на свою могилу будеш так кидати

Змішались дати, за орбітом виходжу на орбіту

А у дворі: тра-та-та-та, падай, ти убитий

Вони у мене у підвалах плакали!

Ей, чуєш, малий? А ти на випускний також підеш зіжмаканий?

Одного разу я прокинусь і поїду звідси

Те, що зробило нас такими, взяв з собою, звісно

Велике місто небезпечне дуже для людей великих

Ми би одужали, але де взяти ліки

Життя вмістилось в декілька коробок

Фортепіано і книжки, жовтий торшер

Ти вже дорослий, сам вже знаєш, що це за хвороба

Давай присядем на доріжку. Посиділи. Шо ше?

Давай зіграємо з тобою в гру

Вгадай моє ім'я, у мене їх багато

Хто ти такий? Це я, твій давній друг

Ти не впізнав мене? Значить, будеш багатим

Freel (фото: Андрій Кузьмін)

Додамо, що за мотивами роману "Хто ти такий" українська режисерка Ірина Цілик зняла свій дебютний повнометражний ігровий фільм "Я і Фелікс", де роль головного героя Фелікса грає український письменник і музикант Юрій Іздрик, а Тимофія у дитинстві - син Ірини й Артема - Андрій.