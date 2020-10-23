ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У зірки "Гаррі Поттера" народилася дитина: це було екстремально

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 16:08
У зірки "Гаррі Поттера" народилася дитина: це було екстремально Зірка "Гаррі Поттера" Джессі Кейв народила дитину (кадр з к/ф)
Автор: Світлана Мащенко

У зірки "Гаррі Поттера" народилася третя дитина

Зірка "Гаррі Поттера" Джессі Кейв, відома по ролі Лаванди Браун, стала мамою втретє. Акторка показала перші зворушливі фото малюка під час годування грудьми.

У Джесі і її чоловіка, коміка Алфі Брауна, народився син, розповіла вона в своєму Instagram.

Але через пологи їй довелося понервувати. Адже вони видалися екстремальними, тому що все сталося стрімко.

"Авраам "Бем" Бенджамін. Наш малюк народився рано-вранці вчора, через 40 хвилин після того, як у мене відійшли води. Трохи екстремально, але його стусани були такими ж протягом всієї вагітності!" - розповіла Джессі.

У зірки &quot;Гаррі Поттера&quot; народилася дитина: це було екстремально

Джессі Кейв народила дитину (фото: instagram.com/jessiecave)

Ці пологи для Джессі стали вже третіми, і вони дуже відрізнялися від попередніх. Малюка навіть довелося помістити у відділення інтенсивної терапії, але мама сподівається, що скоро вони будуть разом.

Джессі і Алфі виховують ще двох дітей - 5-річного Донні і 3-річну Марго. Цікаво, що актори забобонні. Вони досі не показують обличчя дітей, та і третю вагітність Джессі приховувала до останнього.

У зірки &quot;Гаррі Поттера&quot; народилася дитина: це було екстремальноУ зірки &quot;Гаррі Поттера&quot; народилася дитина: це було екстремально

Джессі Кейв, її чоловік Алфі Браун з дітьми (фото: instagram.com/jessiecave)

Лаванда Браун - персонаж саги про Гаррі Поттера, однокурсниця головного героя. До шостої книги вона залишається в тіні, і лише у "Принці-напівкровці" Лаванда раптово виявляється в центрі оповіді. На екрані образ героїні втілили відразу три актриси, але більшість глядачів запам'ятали її у виконанні Джессі Кейв.

Раніше ми писали, що зірці "Гаррі Поттера" діагностували рак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Гарри Поттер
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
"Червону" зону карантину розширили до 11 облцентрів
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин "Червону" зону карантину розширили до 11 облцентрів