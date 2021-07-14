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Comic Con Ukraine 2021: стали известны хедлайнеры музыкальной сцены

Автор: Lite

Самый масштабный из проведенных на арт-заводе "Платформа" в Киеве и крупнейший украинский фест гик-поп-комьюнити Comic Con Ukraine 4-5 сентября вновь собирает любителей комиксов, манги, манхви, аниме, игр, фильмов, сериалов, косплея и к-поп.

Уже сейчас организаторы начали раскрывать программу Comic Con Ukraine 2021. В частности, стало известно, кто станет хедлайнером музыкальной сцены.

Кто выступит на Comic Con Ukraine 2021

Хедлайнеры первого дня – польский фолк-метал коллектив Percival. Они приняли участие в создании 9-и из 35-и саундтреков культовой игры The Witcher 3: Wild Hunt. И даже само название группы образовано от имени персонажа из серии книг о "Ведьмаке" – гнома Персиваля Шуттенбаха. Percival впервые выступят в Украине с уникальным музыкальным шоу The Wild Hunt Live!


Их выступления – невероятное атмосферное действо с яркими сценическими образами и исключительным звучанием. Музыканты играют не только на современных гитарах и барабанах, но и на инструментах, которые уже давно стали историей – мандолине, византийской лире, давуле, бодхране, дарбуке и многих других. Именно 4 сентября все посетители Comic Con Ukraine смогут услышать незабываемый саундтрек к игре Witcher 3: Wild Hunt и альбом Równonoc, который отметили специальным призом Golden Record в Польше (ведь тираж пластинки превысил 15 000 экземпляров).

Еще один музыкальный сюрприз Comic Con Ukraine 2021 – блогер Eileen (Елена Андросова). Она делает невероятные каверы на украинском языке на композиции из сериалов "Ведьмак", "Игра престолов", игры "Скайрим" и других.

Песни в ее авторском переводе стали настоящими хитами и достигают почти миллиона просмотров. Eileen настолько популярна во всем мире, что известный своим "мяукающим" треком Alugalug Cat южноафриканский артист The Kiffness пригласил ее поучаствовать в масштабном "Международном симфоническом мэшапе". Во время него музыканты со всего мира дополнили кошачий хит звуками виолончели, укулеле, флейты, а также барабанами, гитарой, лоу-вистлом и вокалом. Елена стала единственной украинкой, приглашенной к сотрудничеству.

На Comic Con Ukraine 2021 блогер впервые выступит вживую со своим кавер-проектом.

Напомним, недавно организаторы Atlas Weekend сделали заявление о Меладзе.

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