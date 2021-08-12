Куда сходить в августе: концерты, эротическое варьете, тематические шоу и юмор в Киеве

12 августа: стендап "Наше лето"

Cтендап-вечер от "Ukrainian Stand-Up Agency" – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения.

На одной сцене соберутся 7 супер-комиков, известных зрителям по таким ТВ-шоу, как "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Стендап ШОУ", "Комік на мільйон" и другими: Иван Жорноклей, Сергей Степанысько, Андрей Бережко, Максим Давыденко, Артур Петров, Денис Кораблев и Святослав Марченко. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.

13, 20 и 27 августа: варьете-шоу "Рояль"

Откровенное и зрелищное варьете "Рояль" появилось в Киеве в 2019 году. С тех пор шоу покорило тысячи зрительских сердец – создатели шоу достигли своей цели и доказали, что за кабаре не обязательно ехать во Францию, они создали маленький Париж в центре Киева.

"Шоу "Рояль" - это эксперимент, который удался! Мы всегда наблюдаем за нашим зрителем и счастливы видеть их улыбки, слышать бурные аплодисменты. Мы рады, что работа всей потрясающей и профессиональной команды может дарить красоту и радость в такой непростой для всех период. Приходите и наслаждайтесь моментом вместе с артистами варьете", - поделилась режиссер и хореограф-постановщик шоу Екатерина Тришина.



14, 18, 25 и 30 августа: спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат"

Комедийные спектакли от "Черного квадрата" – отличный вариант отдыха для тех, кто любит сочетать театр со вкусным ужином за бокалом любимого напитка. Приглашайте родных и отправляйтесь заряжаться положительными впечатлениями.

На август для гостей приготовили такую ​​театральную программу: 14 августа – "Ты мое ВСЕ", 18 августа - "Новогодний кекс", 25 августа – "Кто кого хочет...?", 30 августа – "Голая правда". Описание каждого спектакля можно найти на сайте. Спектакли исполняются на русском языке.

15 августа: Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet

15 августа в Caribbean Club состоится Yiddish Jazz Show – музыкальное представление с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно и зритель, и герой действа. Идеолог проекта – певица GOLDA (Татьяна Амирова) – с детства знакома с этими песнями, их вековой историей и особым характером. В компании с топовыми украинскими джазовыми музыкантами GOLDA находит новое прочтение забытым песням, вдыхает в них свежесть и заставляет полюбить эти песни даже тех, кто до сих пор был совсем не знаком с еврейской культурой.

"Только здесь вас накормят, напоят, сводят на рынок и еще женят в придачу – все в лучших традициях одесских двориков. Мы буквально приглашаем вас в нашу квартиру в гости. Посидим вместе на кухне, заглянем в тайные комнаты, попрыгаем на диване и просто поговорим по душам. Все это в сопровождении живого джаз-бэнда и замечательной GOLDA", – рассказывает режиссер-постановщик шоу Павел Бондаренко.



16 августа: концерт-спектакль "Легенда Эдит"

Эдит Пиаф называют национальным достоянием Франции и символом французского шансона, а ее песни любят и поют во всем мире. 16 августа в Caribbean Club состоится концерт-спектакль "Легенда Эдит" в исполнении солистки "Notre Dame de Paris" Натали Пичкур, посвященный выдающейся певице. В программе концерта гости услышат самые известные песни Эдит Пиаф, а также первые композиции, которые исполняла легенда французского шансона еще на улице.

"Образ Эдит Пиаф не вписывается в общепринятые рамки шоу-бизнеса. Она полная противоположность исполнителям и секс-символов того времени, таким как Мэрилин Монро, Марлен Дитрих и Джуди Гарленд. Что же тогда сделало Эдит Пиаф легендарной? Ответ один – голос. Неповторимый магический голос, который покорил весь мир и заставил влюбиться в нее", – говорит Натали Пичкур.

17 августа: специальный показ фильма "Вусатий фанк"

17 августа состоится специальный показ фильма "Вусатий фанк" с английскими субтитрами, а также встреча с творческой командой. Зрителей приглашают окунуться в атмосферу ностальгии и послушать музыкальные сокровища с помощью современной концертной техники.

"Вусатий фанк" – документальная лента об одном из самых ярких периодов украинской популярной музыки: история о забытых мелодиях и ритмах украинской эстрады. "Смерічка", "Березень", "Дзвони", "Водограй", "Мрія, "Світязь", "Жива вода", "Візерунки шляхів", "Арніка" – эти ансамбли собирали стадионы и многотысячные залы, однако сегодня их песни почти забыты. Все поют "Червону руту", но тогда, в 70-е, подобных песен было очень много.



19 августа: трибьют-шоу"ELVIS Presley"

19 августа состоится трибьют-шоу "ELVIS Presley" в исполнении группы "Руки'в Брюки". Музыканты исполнят лучшее и любимое из творчества легендарного артиста. К группе "Руки'в Брюки" присоединятся волшебные бэк-вокалистки Анна и Юлия Майовецьки, а также гитар-мастер Андрей Кудасов.

Вживую прозвучат бессмертные хиты и популярные композиции короля рок-н-ролла от "Blue suede shoes" и "Can not help falling in love" до "Jailhouse Rock" и "Love Me Tender". А также долгожданный подарок для всех фанатов рокенрольных танцев – открытие танцевальной зоны.

21 августа: SpeakEasy Jazz

Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу "Эпоха Джаза" с новой программой "В ритме буги". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры - виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительную путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит тэп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

23 августа: концерт AVDYSH

23 августа в Caribbean Club состоится live-презентация нового проекта AVDYSH. Коллектив представит проникновенную программу "The way to liberation" и впервые исполнит песни, которые войдут в дебютный альбом. У зрителей будет возможность окунуться в современный джазовый мир и услышать его в необычном виде, да еще и на украинском языке.

AVDYSH – молодой украинский контемпорари-джаз проект, который музыканты презентовали в начале года, выпустив композиции "Вночі" и "Колисанка" вместе с live-видео.

"Очень хочется пригласить вас всех на первый сольный концерт нашего проекта. Уверена, что каждый найдет в нашей музыке что-то свое, очень родное и близкое сердцу. Вечер будет магическим, искренним, вдохновенным, эмоциональным и ярким. Предчувствую что-то очень особенное... будем удивлять!" – поделилась фронтвумен проекта Екатерина Авдыш.

26 августа: концерт KADNAY

26 августа группа KADNAY снова порадует своих поклонников зажигательным live-выступлением и сыграет летний концерт "Теплый Live". KADNAY всегда умело удивляют публику своими уникальными шоу-программами, и "Теплый Live" не будет исключением. На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в другой обработке и с новым прочтением.

"Навеян теплым летним ветром, открытыми сердцами и острым ощущением любви ... Так прозвучит наш "Теплый Live". Приходите в Caribbean Club, чтобы увидеть шоу вживую, почувствовать невероятную музыкальную атмосферу, проникнуться любовью и согреться на нашем теплом live-концерте", – поделился фронтмен группы Дмитрий Каднай.



31 августа: шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" продолжает радовать поклонников своими концертами. Ежемесячно гостей приглашают познавать джаз вместе с Алексеем Коганом и виртуозными музыкантами Jazz in Kyiv Band в камерной атмосфере Caribbean Club.

Гости шоу узнают от Алексея Когана невыдуманные истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.