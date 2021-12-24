ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультуры

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 17:00
Появились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультуры Comic Con Ukraine состоится в Киеве в 2022 году (фото: MaxAmbio)
Автор: Lite

Следующий Comic Con Ukraine состоится 3 и 4 сентября 2022 года в Киеве на арт-заводе "Платформа".

Об этом рассказали организаторы фестиваля комиксов и попкультуры.

Что ждет посетителей Comic Con Ukraine

В 2022-м один из самых масштабных гик-праздников Европы станет более эксклюзивным и зрелищным.

Сторонников попкультуры ждет не один сюрприз. Некоторые из них организаторы Comic Con Ukraine уже готовы открыть.

Прежде всего - организаторы ограничат количество билетов. Их будет ровно 40 тысяч. Это чуть меньше, чем посетителей в 2021 году. Приобрести билет в случае солдаута не удастся - даже в день фестиваля.

Для комфорта посетителей в 2022-м расширят территорию конвенции за счет дополнительных локаций и откроют дополнительные варианты прохода площадкой.

Также организаторы:

  • сделают дополнительные вход и выход в сторону станции метро "Черниговская"
  • переделают центральный вход, чтобы увеличить его пропускную способность
  • установят новые точки фудкорта, бары и туалеты
  • увеличат количество премиальных билетов.

А еще введут новый VIP-билет. Он будет содержать все преимущества премиального билета, откроет доступ ко всем фото-и автограф-сессиям без очередей и позволит попасть на территорию фестиваля раньше.

Конечно, кроме всех нововведений, гостей конвента ждут выступления звездных гостей, самое большое в Европе шоу косплееров и кавер-денсеров, Dog Cosplay Contest, игровые турниры, огромный тематический маркет, концерты музыкальных коллективов, множество фотозон и все неизменные атрибуты Comic Con Ukraine.

Появились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультурыПоявились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультурыПоявились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультурыПоявились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультурыПоявились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультурыПоявились первые детали о большом украинском фестивале комиксов и попкультуры

Comic Con Ukraine ежегодно собирает десятки тысяч посетителей (фото: MaxAmbio)

Кстати, купить билеты на фестиваль можно за так называемую "ковидную тысячу" в рамках государственной программы "єПідтримка".

Читайте подробнее, как получить "тысячу Зеленского" еще в этом году.

Читайте LITE в Google News
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь
Меган Маркл и принц Гарри выпустили рождественскую открытку и впервые показали 6-месячную дочь