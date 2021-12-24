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З'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультури

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 17:00
З'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультури Comic Con Ukraine відбудеться у Києві в 2022 році (фото: MaxAmbio)
Автор: Lite

Наступний Comic Con Ukraine відбудеться 3 та 4 вересня 2022 року у Києві на арт-заводі "Платформа".

Про це розповіли організатори фестивалю коміксів та попкультури.

Що чекає відвідувачів Comic Con Ukraine

У 2022-му одне із наймасштабніших ґік-свят Європи стане більш ексклюзивним та видовищним.

На прихильників попкультури чекатиме не один сюрприз. Деякі з них організатори Comic Con Ukraine вже готові відкрити.

Найперше - організатори обмежать кількість квитків. Їх буде рівно 40 тисяч. Це трохи менше, аніж було відвідувачів у 2021-му. Придбати квиток у разі солдауту не вдасться - навіть у день фестивалю.

Задля комфорту відвідувачів у 2022-му розширять територію конвенції за рахунок додаткових локацій та відкриють додаткові варіанти проходу майданчиком.

Також організатори:

  • зроблять додаткові вхід та вихід у бік станції метро "Чернігівська"
  • перероблять центральний вхід, щоби збільшити його пропускну здатність
  • встановлять нові точки фудкорту, бари та вбиральні
  • збільшать кількість преміальних квитків.

А ще введуть новий VIP-квиток. Він міститиме всі переваги преміального квитка, відкриє доступ до всіх фото- й автограф-сесій без черг та дасть змогу потрапити на територію фестивалю раніше.

Звісно, крім усіх нововведень, на гостей конвенту чекатимуть виступи зіркових гостей, найбільше в Європі шоу косплеєрів та кавер-денсерів, Dog Cosplay Contest, ігрові турніри, велетенський тематичний маркет, концерти музичних колективів, безліч фотозон та всі-всі незмінні атрибути Comic Con Ukraine.

З'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультуриЗ'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультуриЗ'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультуриЗ'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультуриЗ'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультуриЗ'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультуриЗ'явилися перші деталі про великий український фестиваль коміксів та попкультури

Comic Con Ukraine щороку збирає десятки тисяч відвідувачів (фото: MaxAmbio)

До речі, придбати квитки на фестиваль можна за так звану "ковідну тисячу" у межах державної програми "єПідтримка".

Читайте детальніше, як отримати "тисячу Зеленського" ще цього року.

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