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51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного бренда

Новина українською →
США, Среда 23 июня 2021 20:32
51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного бренда Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: RBC.UA

Наоми Кэмпбелл в свои 51 все так же хороша, как и в молодости. А потому продолжает сниматься для известных брендов. Так, новая фотосессия была проведена для Bottega Veneta.

Снимками популярная модель поделилась в своем блоге.

Наоми Кэмпбелл блистает в компании многих известных личностей, в том числе бойфренда и отца ребенка Кайли Дженнер - Трэвиса Скотта, китайского спортсмена Нин Цзэтао и других. Сама модель примерила массу соблазнительных нарядов.

Она позирует в ярко-зеленом костюме с бахромой, длинном облегающем серебристом платье, мини-платье с декольте, а также ярко-красном блестящем. Все луки подчеркнули стройную фигуру знаменитой модели, которая блистала еще на подиумах 90-х.

51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного бренда51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного бренда51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного бренда51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного бренда51-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в съемке для известного брендаНаоми Кэмпбелл в новой съемке (фото: instagram.com/naomi)

Напомним, Bottega Veneta стали одним из самых популярных брендов среди инфлюенсеров и знаменитостей. Их аксессуары стали знаковыми: босоножки из сетки с квадратным носком, бесформенные сумки и знаменитые сумки-пельмени - все они уже который сезон украшают страницы модниц по всей сети. Теперь же коллекция пополнилась новинками. Так что вскоре они точно появятся в блогах Роузи Хантингтон-Уайтли и других негласных посланниц марки.

Также мы писали, что недавно Наоми Кэмпбелл стала мамой очаровательной девочки, лицо которой пока что прячет от прессы. Недавно модель показала новое фото малышки.

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