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51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду

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США, Середа 23 червня 2021 20:32
51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: RBC.UA

Наомі Кемпбелл у свої 51 все так само гарна, як і в молодості. А тому продовжує зніматися для відомих брендів. Так, нова фотосесія була проведена для Bottega Veneta.

Знімками популярна модель поділилася у своєму блозі.

Наомі Кемпбелл блищить в компанії багатьох відомих особистостей, в тому числі бойфренда і батька дитини Кайлі Дженнер - Тревіса Скотта, китайського спортсмена Нін Цзетао та інших. Сама модель приміряла масу спокусливих луків.

Вона позує в яскраво-зеленому костюмі з бахромою, довгому облягаючому сріблястому платті, міні-сукні з декольте, а також яскраво-червоному блискучому платті. Всі луки підкреслили струнку фігуру знаменитої моделі, яка блищала ще на подіумах 90-х.

51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого брендуНаомі Кемпбелл у новій зйомці (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, Bottega Veneta стали одним з найпопулярніших брендів серед інфлюенсерів і знаменитостей. Їх аксесуари стали знаковими: босоніжки з сітки з квадратним носком, знамениті сумки-пельмені - всі вони вже який сезон прикрашають сторінки модниць по всій мережі. Тепер же колекція поповнилася новинками. Так що незабаром вони точно з'являться в блогах Роузі Хантінгтон-Уайтлі та інших негласних посланниць марки.

Також ми писали, що нещодавно Наомі Кемпбелл стала мамою чарівної дівчинки, обличчя якої поки що ховає від преси. Нещодавно модель показала нове фото малятка.

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