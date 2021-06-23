51-річна Наомі Кемпбелл показала ідеальну фігуру в зйомці для відомого бренду

Наомі Кемпбелл у свої 51 все так само гарна , як і в молодості. А тому продовжує зніматися для відомих брендів. Так, нова фотосесія була проведена для Bottega Veneta.

Наомі Кемпбелл блищить в компанії багатьох відомих особистостей, в тому числі бойфренда і батька дитини Кайлі Дженнер - Тревіса Скотта, китайського спортсмена Нін Цзетао та інших. Сама модель приміряла масу спокусливих луків.

Вона позує в яскраво-зеленому костюмі з бахромою, довгому облягаючому сріблястому платті, міні-сукні з декольте, а також яскраво-червоному блискучому платті. Всі луки підкреслили струнку фігуру знаменитої моделі, яка блищала ще на подіумах 90-х.

Наомі Кемпбелл у новій зйомці (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, Bottega Veneta стали одним з найпопулярніших брендів серед інфлюенсерів і знаменитостей. Їх аксесуари стали знаковими: босоніжки з сітки з квадратним носком, знамениті сумки-пельмені - всі вони вже який сезон прикрашають сторінки модниць по всій мережі. Тепер же колекція поповнилася новинками. Так що незабаром вони точно з'являться в блогах Роузі Хантінгтон-Уайтлі та інших негласних посланниць марки.