ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людей

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 17:08
Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людей Александр Македонский (фото: twitter.com/waitbutwhy)
Автор: Сергей Кулик

Художник из Бразилии Хидрели Диао, создаёт с помощью искусственного интеллекта реалистичные портреты императоров, учёных и греческих богов на основе сохранившихся картин и статуй.

Об этом написало издание Bored Panda

Художник подбирает стоковые фотографии, герои которых похожи на исторических личностей, "накладывает" их на изображения соответствующих портретов или скульптур в нейросети, а затем дорабатывает результат в приложении FaceApp. По словам Хидрели, создание каждого портрета занимает около двух часов.

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейЮлий Цезарь (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейНифертити (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейКлеопатра (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Любимые работы художника - улыбающийся Наполеон Бонапарт, Джордж Вашингтон с бокалом вина и Винсент ван Гог в толстовке. Хидрели считает, что ему удалось "передать душу" героев.

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейНаполеон Бонапарт (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейДжордж Вашингтон (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейВан Гог (фото: twitter.com/waitbutwhy)

По мнению художника, многие часто забывают, что знаменитости - реальные люди. А без роскошных нарядов и непривычных интерьеров в известных личностях проще увидеть "обычных людей".

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейМона Лиза (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейЛюдвиг ван Бетховен (https://twitter.com/waitbutwhy)

Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людейУильям Шекспир (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Ранее мы писали о том, как создавались образы одной из самых грандиозных обманщиц 21-го века

Читайте LITE в Google News
Ван Гог
STYLER
Жуткие привычки, которые достались нам из СССР. Забудьте о них прямо сейчас
Жуткие привычки, которые достались нам из СССР. Забудьте о них прямо сейчас