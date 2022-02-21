Бразильський художник перетворює історичних особистостей в портрети соверменних людей

Художник з Бразилії Хідрелі Діао, створює за допомогою штучного інтелекту реалістичні портрети імператорів, вчених і грецьких богів на основі збережених картин і статуй.

Художник підбирає стокові фотографії, герої яких схожі на історичних особистостей, "накладає" їх на зображення відповідних портретів або скульптур в нейромережі, а потім допрацьовує результат в додатку FaceApp. За словами Хідрелі, створення кожного портрета займає близько двох годин.

Юлій Цезар (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Ніфертіті (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Клеопатра (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Улюблені роботи художника-усміхнений Наполеон Бонапарт, Джордж Вашингтон з келихом вина і Вінсент ван Гог в толстовці. Хідрелі вважає, що йому вдалося "передати душу" героїв.

Наполеон Бонапарт (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Джордж Вашингтон (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Ван Гог (фото: twitter.com/waitbutwhy)

На думку художника, багато хто часто забуває, що знаменитості - реальні люди. А без розкішних нарядів і незвичних інтер'єрів у відомих особистостях простіше побачити "звичайних людей".

Мона Ліза (фото: twitter.com/waitbutwhy)

Людвіг ван Бетховен (https://twitter.com/waitbutwhy)

Вільям Шекспір (фото: twitter.com/waitbutwhy)