Бразильский художник превращает исторических личностей в портреты соверменных людей

Художник из Бразилии Хидрели Диао, создаёт с помощью искусственного интеллекта реалистичные портреты императоров, учёных и греческих богов на основе сохранившихся картин и статуй.
Об этом написало издание Bored Panda
Художник подбирает стоковые фотографии, герои которых похожи на исторических личностей, "накладывает" их на изображения соответствующих портретов или скульптур в нейросети, а затем дорабатывает результат в приложении FaceApp. По словам Хидрели, создание каждого портрета занимает около двух часов.
Любимые работы художника - улыбающийся Наполеон Бонапарт, Джордж Вашингтон с бокалом вина и Винсент ван Гог в толстовке. Хидрели считает, что ему удалось "передать душу" героев.
По мнению художника, многие часто забывают, что знаменитости - реальные люди. А без роскошных нарядов и непривычных интерьеров в известных личностях проще увидеть "обычных людей".
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