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Доверьте мужчине: Наталья Могилевская в стильном платье показала, как проводит выходные

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 09:59
Доверьте мужчине: Наталья Могилевская в стильном платье показала, как проводит выходные Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевкася начала свои выходные с уборки. Правда, для такого важного дела она сделала укладку и макияж, а еще нарядилась в стильное платье.

Яркий образ певица показала в своем Instagram.

Наталья в длинном, приталенном сверху, платье стоит в квартире со щеткой для уборки в руках и радостно улыбается на камеру. Настроение у певицы - что надо!

"Выходные, с чего бы начать отдых? С уборки или стирки?", - спросила певица у фолловеров.

Доверьте мужчине: Наталья Могилевская в стильном платье показала, как проводит выходные

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонники засыпали Наталью комплиментами и посоветовали ей лучше хорошенько отдохнуть - такой наряд лучше всего подходит для релакса.

  • Стирку можно доверить машинке, а вот с уборкой сложней. В таком длинном платье сложновато будет уборкой заниматься.
  • Проснулись ложитесь отдохните
  • Доверьте свой выходной любимому... Истинный мужчина знает в этом толк
  • Лучше начинать день с массажа

Напомним, Наталья Могилевская искренне рассказала о своей большой любви.

Также не пропустите рецепт идеального завтрака от певицы: для тех, кто не любит есть по утрам.

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