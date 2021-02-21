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Довірте чоловікові: Наталя Могилевська в стильному платті показала, як проводить вихідні

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 09:59
Довірте чоловікові: Наталя Могилевська в стильному платті показала, як проводить вихідні Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Українська співачка Наталія Могилевкася почала свої вихідні з прибирання. Правда, для такої важливої справи вона зробила зачіску і макіяж, а ще вбралася в стильне плаття.

Яскравий образ співачка показала у своєму Instagram.

Наталя в довгому, приталеному зверху, платті стоїть в квартирі зі щіткою для прибирання в руках і радісно посміхається на камеру. Настрій у співачки - що треба!

"Вихідні, з чого б почати відпочинок? Із прибирання або прання?", - запитала співачка у фоловерів.

Довірте чоловікові: Наталя Могилевська в стильному платті показала, як проводить вихідні

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники засипали Наталю компліментами і порадили їй краще добре відпочити - таке вбрання найкраще підходить для релаксу.

  • Прання можна довірити машинці, а от з прибиранням складніше. В такому довгому платті важкувато буде займатися прибиранням.
  • Прокинулися лягайте відпочиньте
  • Довірте свій вихідний коханому... Справжній чоловік знає в цьому толк
  • Краще починати день з масажу

Нагадаємо, Наталя Могилевська щиро розповіла про свою велику любов.

Також не пропустіть рецепт ідеального сніданку від співачки: для тих, хто не любить їсти вранці.

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