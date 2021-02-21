Довірте чоловікові: Наталя Могилевська в стильному платті показала, як проводить вихідні

Українська співачка Наталія Могилевкася почала свої вихідні з прибирання. Правда, для такої важливої справи вона зробила зачіску і макіяж, а ще вбралася в стильне плаття.

Наталя в довгому, приталеному зверху, платті стоїть в квартирі зі щіткою для прибирання в руках і радісно посміхається на камеру. Настрій у співачки - що треба!

"Вихідні, з чого б почати відпочинок? Із прибирання або прання?", - запитала співачка у фоловерів.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Шанувальники засипали Наталю компліментами і порадили їй краще добре відпочити - таке вбрання найкраще підходить для релаксу.