Доверьте мужчине: Наталья Могилевская в стильном платье показала, как проводит выходные

Наталья в длинном, приталенном сверху, платье стоит в квартире со щеткой для уборки в руках и радостно улыбается на камеру. Настроение у певицы - что надо!

"Выходные, с чего бы начать отдых? С уборки или стирки?", - спросила певица у фолловеров.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонники засыпали Наталью комплиментами и посоветовали ей лучше хорошенько отдохнуть - такой наряд лучше всего подходит для релакса.