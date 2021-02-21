Доверьте мужчине: Наталья Могилевская в стильном платье показала, как проводит выходные

Украинская певица Наталья Могилевкася начала свои выходные с уборки. Правда, для такого важного дела она сделала укладку и макияж, а еще нарядилась в стильное платье.
Яркий образ певица показала в своем Instagram.
Наталья в длинном, приталенном сверху, платье стоит в квартире со щеткой для уборки в руках и радостно улыбается на камеру. Настроение у певицы - что надо!
"Выходные, с чего бы начать отдых? С уборки или стирки?", - спросила певица у фолловеров.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Поклонники засыпали Наталью комплиментами и посоветовали ей лучше хорошенько отдохнуть - такой наряд лучше всего подходит для релакса.
Напомним, Наталья Могилевская искренне рассказала о своей большой любви.
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