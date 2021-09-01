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Главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви

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Винница, Среда 01 сентября 2021 16:22
Главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви Женя і Катя (фото: instagram.com/zhenya_i_katya)
Автор: Lite

Участники нашумевшего проекта "Кришталеві візерунки" Женя і Катя, которые творят в стиле романтичного инди и смарт-попа, порадовали поклонников новым лиричным и эмоциональным видео на песню "Чому".

Клип появился на официальном YouTube-канале винницкой команды, которую называют "главными романтиками" отечественного шоу-бизнеса.

"Когда я случайно сыграл эти аккорды - мелодия и текст припева сразу пришли мне на ум. Поддавшись лирическому настроению, вспоминая печальные жизненные моменты, я написал первый куплет. Но потом дело в руки взяла Катя и, написав и спев мне свой второй куплет, я понял, что песня получилась очень чувственная и глубокая. Ничего лишнего, только наши вокалы, гитара и мягкий бит - это и все, что нужно, чтобы погрузиться в меланхолично-лирический вайб", - комментирует вокалист Евгений Мартынюк.

Главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любвиГлавные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любвиГлавные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви

Женя і Катя (фото: instagram.com/zhenya_i_katya)

Видео артисты решили делать минималистичное, чтобы оставить достаточно места зрителю для собственных мыслей и воспоминаний, но и одновременно чувственное и атмосферное.

"Сразу на ум пришла идея с проектором, которую мы, по нашему мнению, удачно реализовали в финальной части видео. За видео спасибо нашему другу Тиме Касаткину. Мы всегда уверены в его вкусе при выборе кадра. Думаем, что достигли своей основной цели - передать настроение песни, углубить зрителя и дать ему возможность подумать о "своем", - добавляют музыканты.

Ранее мы писали, что сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова.

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