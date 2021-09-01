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Головні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любов

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Вінниця, Середа 01 вересня 2021 16:22
Головні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любов Женя і Катя (фото: instagram.com/zhenya_i_katya)
Автор: Lite

Учасники нашумівшого проекту "Кришталеві візерунки" Женя і Катя, які творять в стилі романтичного інді та смарт-попу, порадували шанувальників новим ліричним і емоційним відео на пісню "Чому".

Кліп з'явився на офіційному YouTube-каналі вінницької команди, яку називають "головними романтиками" вітчизняного шоу-бізнесу.

"Коли я випадково зіграв ці акорди - мелодія і текст приспіву відразу прийшли мені на думку. Піддавшись ліричному настрою, згадуючи сумні життєві моменти, я написав перший куплет. Але потім справу до рук взяла Катя і, написавши і заспівавши мені свій другий куплет, я зрозумів, що пісня вийшла дуже чуттєва і глибока. Нічого зайвого, тільки наші вокали, гітара і м’який біт - це й усе, що потрібно, аби зануритись в меланхолійно-ліричний вайб", - коментує вокаліст Євген Мартинюк.

Головні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любовГоловні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любовГоловні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любов

Женя і Катя (фото: instagram.com/zhenya_i_katya)

Відео артисти вирішили робити мінімалістичне, щоб залишити достатньо місця глядачу для власних думок й спогадів, але і одночасно чуттєве та атмосферне.

"Відразу на думку прийшла ідея з проєктором, яку ми, на нашу думку, вдало реалізували в фінальній частині відео. За відео дякуємо нашому другу Тімі Касаткіну. Ми завжди впевнені у його смаку при виборі кадру. Думаємо, що досягли своєї основної цілі - передати настрій пісні, заглибити глядача і дати йому можливість подумати про "своє", - додають музиканти.

Раніше ми писали, що син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова.

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