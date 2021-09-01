Главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви

"Когда я случайно сыграл эти аккорды - мелодия и текст припева сразу пришли мне на ум. Поддавшись лирическому настроению, вспоминая печальные жизненные моменты, я написал первый куплет. Но потом дело в руки взяла Катя и, написав и спев мне свой второй куплет, я понял, что песня получилась очень чувственная и глубокая. Ничего лишнего, только наши вокалы, гитара и мягкий бит - это и все, что нужно, чтобы погрузиться в меланхолично-лирический вайб", - комментирует вокалист Евгений Мартынюк.

Женя і Катя (фото: instagram.com/zhenya_i_katya)

Видео артисты решили делать минималистичное, чтобы оставить достаточно места зрителю для собственных мыслей и воспоминаний, но и одновременно чувственное и атмосферное.

"Сразу на ум пришла идея с проектором, которую мы, по нашему мнению, удачно реализовали в финальной части видео. За видео спасибо нашему другу Тиме Касаткину. Мы всегда уверены в его вкусе при выборе кадра. Думаем, что достигли своей основной цели - передать настроение песни, углубить зрителя и дать ему возможность подумать о "своем", - добавляют музыканты.