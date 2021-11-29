Изысканная неделя: уже второй раз в Украине воплотят проект "Больше Франции"

Неделя Франции в Украине уже становится хорошей традицией. Во второй раз подряд Франко-украинская торговая палата инициирует проект "Больше Франции" - неделю для знакомства с французским искусством жизни для всех желающих. В рамках программы благодаря более 50-ти французским брендам украинцы в Киеве и других крупных городах (Днепре, Харькове, Одессе, Львове) смогут познакомиться или узнать больше об их продукции, погрузиться в традиции и культуру страны, попробовать себя в новых активностях.

Среди брендов-участников - рестораны, винные магазины, розничные продуктовые компании, продукция бьюти-сферы и ухода за собой, банковские услуги, фармацевтические, транспортные компании, бренды категории "стиль", в том числе люксовые, спортивные товары, товары для быта, декор и интерьер.

"Пандемия стала серьезным вызовом для бизнеса во всем мире. Мы рады, что уже второй год поддерживаем французский бизнес в Украине, помогаем с одной стороны брендам - ​​рассказать о себе, с другой - украинцам расширить круг любимых продуктов высокого качества. В прошлом году мероприятия Недели Франции вызвали ажиотаж среди потребителей: в общей сложности приняло участие почти 100 тыс. желающих. Так что мы с уверенностью можем сказать, что делаем важное и интересное обществу дело", - отметила Мод Жозеф, директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты.

Среди активностей Недели Франции - мастер-классы "Бьюти секреты парижанок" и для детей из выпечки рождественского печенья, кулинарные путешествия по регионам Франции, дегустация вин и даже Эльзасский вечер, где под живую джазовую музыку можно будет насладиться ужином традиционной кухни и отведать изящные праздничные десерты. Кроме того, каждый день всех желающих будут ждать скидки, розыгрыши и подарки от французских брендов.

Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте: https://frenchweek.com.ua/