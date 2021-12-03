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Катерина Гоз - новая девушка с обложки Playboy: что о ней известно

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 14:59
Катерина Гоз - новая девушка с обложки Playboy: что о ней известно Фото: Екатерина Гоз (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ноябрьская обложка Украинской версии легендарного журнал Palyboy вышла очень необычной. Черно-белое фото обнаженной девушки, сидящей со скрещенными ногами и искусный графический рисунок золотом не оставили никого равнодушным.

Девушку с обложки зовут Катерина Гоз. Что о ней известно и какие материалы она будет писать для журнала, как колумнист - в материале Lite.

"Я Катерина Гоз, новый колумнист журнала Playboy предлагаю Вам поиграть в жизнь", - так начинается первая публикация Катерины в ее колонке о психологии, культуре и тайных знаниях карт Таро для журнала Playboy.

По ее мнению, нынешнее поколение - поколение свободных людей.

"Перед нами открыт огромный мир для путешествий, получение знания и опыта. Исключительно от нашего выбора зависит, то какие вершины мы покорим, за свою жизнь. На наших глазах рассыпаются последние оковы, веками ограничивавшие выбор сексуального партнера, права женщины и в конечном счете страсть и счастье. Мы можем наслаждаться свободой, которой не было бы без революций, крахов империй и старых устоев в XIX и начале XX века", - пишет Катерина.

Основной движущей силой перемен тогда были тайные общества, от кружков Декабристов до орденов "Золотой зари" и "Розенкрейцеров". Сильные, успешные мужчины и женщины, связанные в едином потоке, вершили историю, добавляет она.

"Обязательным ритуалом их встреч было прикосновение к древним тайным знаниям карт Таро, которые много тысяч лет служат великим правителям, полководцам, жрицам и священнослужителям. В моей колонке, в этом смелом и откровенном журнале, я приоткрою Вам тайну этих знаний, расскажу об их истории, проведу Вас по лабиринту вымыслов и клеветы к чистому пониманию сути и предназначении Таро. Не бойтесь, это интересный, волнующий наполненный вдохновением, сексуальностью, силой, красотой и любовью мир. Кто знает, может быть, знание Таро увлечёт вас и вы как и члены тайных обществ сотворите революцию которая изменит наш мир к лучшему", - считает новая колумнистка журнала.

Как сообщалось, самая сексуальная модель Playboy стала Золушкой в клипе украинской группы "Тартак". Во время съемок на улицах Киева, когда девушка грациозно дефилировала в достаточно откровенной одежде, собирались настоящие пробки.

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