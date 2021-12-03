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Катерина Гоз - дівчина з обкладинки Playboy: що про неї відомо

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 14:59
Катерина Гоз - дівчина з обкладинки Playboy: що про неї відомо Фото: Катерина Гоз (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Листопадова обкладинка Української версії легендарного журналу Palyboy вийшла дуже незвичайною. Чорно-біле фото оголеної дівчини, яка сидить зі схрещеними ногами та майстерний графічний малюнок золотом не залишили нікого байдужим.

Дівчину з обкладинки звуть Катерина Гоз. Що про неї відомо і які матеріали вона писатиме для журналу, як колумніст - у матеріалі Lite.

"Я Катерина Гоз, новий колумніст журналу Playboy пропоную Вам пограти в життя", - так починається перша публікація Катерини в її колонці про психологію, культуру і таємні знання карт Таро для журналу Playboy.

На її думку, нинішнє покоління - покоління вільних людей.

"Перед нами відкритий величезний світ для подорожей, здобуття знання та досвіду. Виключно від нашого вибору залежить, які вершини ми підкоримо, за своє життя. На наших очах розсипаються останні кайдани, що століттями обмежували вибір сексуального партнера, права жінки і в кінцевому рахунку пристрасть і щастя. Ми можемо насолоджуватися свободою, якої не було б без революцій, крахів імперій та старих засад у XIX та на початку XX століття", - пише Катерина.

Основною рушійною силою змін тоді були таємні товариства, від гуртків Декабристів до орденів "Золотої зорі" і "Розенкрейцерів". Сильні, успішні чоловіки та жінки, пов'язані в єдиному потоці, робили історію, додає вона.

"Обов'язковим ритуалом їх зустрічей був дотик до стародавніх таємних знань карт Таро, які багато тисяч років служать великим правителям, полководцям, жрицям і священнослужителям. У моїй колонці, в цьому сміливому і відвертому журналі, я відкрию Вам таємницю цих знань, розповім про них, проведу Вас лабіринтом вигадок і наклепів до чистого розуміння сутності та призначення Таро. Не бійтеся, це цікавий, хвилюючий наповнений натхненням, сексуальністю, силою, красою та любов'ю світ. Хто знає, можливо, знання Таро захопить вас і ви як і члени таємних товариств створите революцію яка змінить наш світ на краще", - вважає нова колумністка журналу.

Як повідомлялось, найсексуальніша модель Playboy стала Попелюшкою в кліпі українського гурту "Тартак". Під час зйомок на вулицях Києва, коли дівчина граціозно дефілювала в досить відвертому одязі, збиралися справжні пробки.

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