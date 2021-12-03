Катерина Гоз - новая девушка с обложки Playboy: что о ней известно

"Я Катерина Гоз, новый колумнист журнала Playboy предлагаю Вам поиграть в жизнь", - так начинается первая публикация Катерины в ее колонке о психологии, культуре и тайных знаниях карт Таро для журнала Playboy.

По ее мнению, нынешнее поколение - поколение свободных людей.

"Перед нами открыт огромный мир для путешествий, получение знания и опыта. Исключительно от нашего выбора зависит, то какие вершины мы покорим, за свою жизнь. На наших глазах рассыпаются последние оковы, веками ограничивавшие выбор сексуального партнера, права женщины и в конечном счете страсть и счастье. Мы можем наслаждаться свободой, которой не было бы без революций, крахов империй и старых устоев в XIX и начале XX века", - пишет Катерина.

Основной движущей силой перемен тогда были тайные общества, от кружков Декабристов до орденов "Золотой зари" и "Розенкрейцеров". Сильные, успешные мужчины и женщины, связанные в едином потоке, вершили историю, добавляет она.

"Обязательным ритуалом их встреч было прикосновение к древним тайным знаниям карт Таро, которые много тысяч лет служат великим правителям, полководцам, жрицам и священнослужителям. В моей колонке, в этом смелом и откровенном журнале, я приоткрою Вам тайну этих знаний, расскажу об их истории, проведу Вас по лабиринту вымыслов и клеветы к чистому пониманию сути и предназначении Таро. Не бойтесь, это интересный, волнующий наполненный вдохновением, сексуальностью, силой, красотой и любовью мир. Кто знает, может быть, знание Таро увлечёт вас и вы как и члены тайных обществ сотворите революцию которая изменит наш мир к лучшему", - считает новая колумнистка журнала.