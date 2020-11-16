KAZKA и ALEKSEEV записали песню к уникальному сериалу

Артисты выпустили совместный сингл "Поруч" для сериала "KAZKA. Тайна Чарголоса"

В трудные моменты, в моменты счастья и радости – важно, чтобы рядом был человек, который может разделить с тобой незабываемые события жизни во всей полноте ее красок и неожиданных поворотов. На первый взгляд, свежий сингл "Поруч" - песня, спетая именно об этом. На деле же, история оказывается гораздо шире…

Группа KAZKA и ALEKSEEV встретились не случайно! Их совместная композиция – первая песня из саундтрека к анимационному сериалу "KAZKA. Тайна Чарголоса", который был анонсирован буквально за несколько дней до премьеры сингла. По сюжету сериала маленькая девочка Казка покидает магический лес, в котором она росла и отправляется в сложный и враждебно настроенный мегаполис, чтобы, пройдя сложные испытания и массу приключений, добиться заветной мечты – раскрыть свой главный талант и найти призвание – петь!

KAZKA и ALEKSEEV (фото: пресс-служба)

Прототипом главной героини сериала послужила вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая. Сама она говорит, что старт мультфильма стал для нее новым мощным творческим импульсом.

"Прямо на наших глазах группа KAZKA превращается в целую Вселенную. Мир музыки и песен, что мы тщательно создавали вместе с командой в последние годы, теперь дополнен новыми гранями – книга "Чарголос", VR-игра, а теперь еще и мультфильм! Записать песню для одной из ключевых его сцен - ответственная, сложная и дико увлекательная задача", - говорит артистка.

Стоило группе начать думать над записью первой песни, как начала происходить настоящая магия! В команде KAZKA возникла идея записать первую песню к мультфильму в дуэте с певцом ALEKSEEV и буквально на следующий день сам ALEKSEEV вышел на KAZKA с предложением сделать совместную песню. Ребят связывает много общего. Например, международный успех. Композиции обоих артистов вошли в мировой чарт Top 100 сервиса Shazam. Кроме того, вокалистка KAZKA Саша Зарицкая и Никита Алексеев встречались в четвертом сезоне шоу "Голос країни", как конкуренты, борющиеся за место в финале.

"Это тот случай, когда творчество рождается не случайно! Будто некие Высшие силы ведут вас навстречу к друг другу!" - говорит музыкант.

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