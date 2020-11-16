KAZKA і ALEKSEEV записали пісню до унікального серіалу

Артисти випустили спільний сингл "Поруч" для серіалу "KAZKA. Таємниця Чарголоса"

У важкі моменти, моменти щастя і радості – важливо, щоб поруч була людина, яка може розділити з тобою незабутні події життя у всій повноті його фарб і несподіваних поворотів. На перший погляд, свіжий сингл "Поруч" - пісня, заспівана саме про це. Насправді ж, історія виявляється набагато ширшою...

Група KAZKA і ALEKSEEV зустрілися не випадково! Їх спільна композиція – перша пісня з саундтреку до анімаційного серіалу "KAZKA. Таємниця Чарголоса", який був анонсований буквально за кілька днів до прем'єри синглу. За сюжетом серіалу маленька дівчинка Казка залишає магічний ліс, в якому вона росла, і відправляється в складний і вороже налаштований мегаполіс, щоб, пройшовши складні випробування і масу пригод, досягти заповітної мрії – розкрити свій головний талант і знайти покликання – співати!

KAZKA і ALEKSEEV (фото: прес-служба)

Прототипом головної героїні серіалу стала вокалістка групи KAZKA Саша Зарицька. Сама вона каже, що старт мультфільму став для неї новим потужним творчим імпульсом.

"Прямо на наших очах група KAZKA перетворюється в цілий Всесвіт. Світ музики і пісень, що ми ретельно створювали разом з командою в останні роки, тепер доповнено новими гранями – книга "Чарголос", VR-гра, а тепер ще й мультфільм! Записати пісню для однієї з ключових його сцен - відповідальне, складне і дуже захоплююче завдання", - каже артистка.

Варто було групі лиш почати думати над записом першої пісні, як почалась справжня магія! У команді KAZKA виникла ідея записати першу пісню до мультфільму в дуеті із співаком ALEKSEEV і буквально на наступний день сам ALEKSEEV вийшов на KAZKA з пропозицією зробити спільну пісню. Артистів пов'язує багато спільного. Наприклад, міжнародний успіх. Композиції обох артистів увійшли до світової чарт Top 100 сервісу Shazam. Крім того, вокалістка KAZKA Саша Зарицька і Микита Алексєєв зустрічалися у четвертому сезоні шоу "Голос країни", як конкуренти.

"Це той випадок, коли творчість народжується не випадково! Ніби якісь Вищі сили ведуть вас назустріч один одному!" - каже музикант.

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