Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебных

Образы невест из королевских семей впечатляют. Платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen, Меган Маркл от Givenchy, принцессы Дианы со шлейфом - все они стали легендарными и вдохновили не одну девушку на выбор подвенечного наряда. Но порой при выходах в свет монахини выглядят столь торжественно, что их наряды тоже могут сойти за свадебные.

Предлагаем полюбоваться самыми стильными из них тех, кто в поиске идеального образа для бракосочетания.