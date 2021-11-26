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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебных

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 19:22
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебных Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: Ольга Турчаникова

Образы невест из королевских семей впечатляют. Платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen, Меган Маркл от Givenchy, принцессы Дианы со шлейфом - все они стали легендарными и вдохновили не одну девушку на выбор подвенечного наряда. Но порой при выходах в свет монахини выглядят столь торжественно, что их наряды тоже могут сойти за свадебные.

Предлагаем полюбоваться самыми стильными из них тех, кто в поиске идеального образа для бракосочетания.

Тренды свадебной моды давно вышли за пределы роскошных платьев "принцессы". Стильные невесты часто выбирают брючные костюмы, мини-платья, необычный крой и все разнообразие оттенков. Поэтому наряды Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцессы Дианы, принцессы Беатрис и принцессы Софии, которые они демонстрировали на красных дорожках и торжественных случаях, могут стать настояшим вдохновением для будущих невест. Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебныхКейт Миддлтон, Меган Маркл, принцесса Диана и другие: 12 образов с красных ковровых дорожек в духе свадебных

Роскошные образы в духе свадебных (фото: nstagram.com/dukeandduchessofcambridge; instagram.com/sussexroyal; instagram.com/prinsparet)

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