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Кейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільних

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П'ятниця 26 листопада 2021 19:22
Кейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільних Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: Ольга Турчанікова

Образи наречених з королівських сімей вражають. Сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen, Меган Маркл від Givenchy, принцеси Діани зі шлейфом - всі вони стали легендарними і надихнули не одну дівчину на вибір вінчального вбрання. Але часом при виходах у світ черниці виглядають настільки урочисто, що їх вбрання теж можуть зійти за весільні.

Пропонуємо помилуватися найстильнішими з них тих, хто в пошуку ідеального образу для одруження.

Тренди весільної моди давно вийшли за межі розкішних суконь"принцеси". Стильні наречені часто вибирають брючні костюми, міні-сукні, незвичайний крій і все розмаїття відтінків. Тому вбрання Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принцеси Діани, принцеси Беатріс і принцеси Софії, які вони демонстрували на червоних доріжках і урочистих випадках, можуть стати справжнім натхненням для майбутніх наречених. Кейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільнихКейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільних

Розкішні образи в дусі весільних (фото: nstagram.com/dukeandduchessofcambridge; instagram.com/sussexroyal; instagram.com/prinsparet)

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