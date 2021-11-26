Кейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільних

Образи наречених з королівських сімей вражають. Сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen, Меган Маркл від Givenchy, принцеси Діани зі шлейфом - всі вони стали легендарними і надихнули не одну дівчину на вибір вінчального вбрання. Але часом при виходах у світ черниці виглядають настільки урочисто, що їх вбрання теж можуть зійти за весільні.

Пропонуємо помилуватися найстильнішими з них тих, хто в пошуку ідеального образу для одруження.