Кому нельзя голодать: эндокринолог дала подробный список

Все знают, что практиковать интервальное голодание нельзя беременным женщинам и кормящим мамам, а также детям. Но, кроме них, есть еще целый список людей, которым специалисты по питанию тоже не рекомендуют голодание.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Горигорьева.

Кому нельзя практиковать интервальное голодание:

Беременным и мамам на ГВ

Детям до 18 лет включительно

Если индекс массы тела менее 18,5

При гиперацидном гастрите и / или язвенной болезни

Если уровень лептина ниже 3 нг / мл

Если реверсивный Т3 выше лабораторного референса

Если уровень ультрачувствительного С-реактивного белка более 1

При синдроме субклинической надпочечниковой дисфункции

Если есть хронический гепатит и цирроз печени

При тиреотоксикозе

При СД 1 типа

При расстройствах пищевого поведения (анорексия, булимия)

При онкологии

Сразу после хирургических операций

При аритмиях и хр. почечной недостаточности

При наличии камней в желчном пузыре и синдроме Жильбера

"Если сомневаетесь, можно ли вам ИГ с учетом состояния и жалоб, посоветуйтесь со специалистом", - посоветовала Катерина.

⠀Голодать или полезно питаться? (фото: instagram.com/wow.so.young)

При подагре, СД 2 типа, приеме некоторых лекарственных средств есть нюансы, поэтому самостоятельное ИГ не рекомендуетя, но под контролем врача в теме можно пробовать.

При гипотиреозе, АИТ - можно попробовать, если нет синдрома субклинической надпочечниковой дисфункции и вы скомпенсированы по основных дефицитам.

При патологиях желчного пузыря (ЖП) можно практиковать ИГ, если соблюдаются определенные стратегии.

"Под патологиями имею в виду застой желчи, взвесь, хлопья и сладж в ЖП и отсутствие ЖП вследствие операции. При камням в желчном - ИГ противопоказано", - добавила Катерина.⠀

Ключевые моменты, которые должны быть в норме:

1. достаточное количество желчи,

2. нормальная текучесть,

3. адекватный желчеотток.

Только после их нормализации можно практиковать интервальное голодание, постепенно увеличивая промежутки между едой.

"Стратегии ИГ при патологиях ЖП:

- Придерживайтесь противовоспалительных протоколов питания: палео, палео АИП, кето, эпи палео RX. Подбираются индивидуально лечащим врачом.

- Во время ИГ допустимы полезные жиры 1-2 ч. л. в сутки как профилактика застоя желчи.

- Адекватный водный режим, особенно в период ИГ", - посоветовала Григорьева.