Кому нельзя голодать: эндокринолог дала подробный список
Все знают, что практиковать интервальное голодание нельзя беременным женщинам и кормящим мамам, а также детям. Но, кроме них, есть еще целый список людей, которым специалисты по питанию тоже не рекомендуют голодание.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Горигорьева.
Кому нельзя практиковать интервальное голодание:
- Беременным и мамам на ГВ
- Детям до 18 лет включительно
- Если индекс массы тела менее 18,5
- При гиперацидном гастрите и / или язвенной болезни
- Если уровень лептина ниже 3 нг / мл
- Если реверсивный Т3 выше лабораторного референса
- Если уровень ультрачувствительного С-реактивного белка более 1
- При синдроме субклинической надпочечниковой дисфункции
- Если есть хронический гепатит и цирроз печени
- При тиреотоксикозе
- При СД 1 типа
- При расстройствах пищевого поведения (анорексия, булимия)
- При онкологии
- Сразу после хирургических операций
- При аритмиях и хр. почечной недостаточности
- При наличии камней в желчном пузыре и синдроме Жильбера
"Если сомневаетесь, можно ли вам ИГ с учетом состояния и жалоб, посоветуйтесь со специалистом", - посоветовала Катерина.
⠀Голодать или полезно питаться? (фото: instagram.com/wow.so.young)
При подагре, СД 2 типа, приеме некоторых лекарственных средств есть нюансы, поэтому самостоятельное ИГ не рекомендуетя, но под контролем врача в теме можно пробовать.
При гипотиреозе, АИТ - можно попробовать, если нет синдрома субклинической надпочечниковой дисфункции и вы скомпенсированы по основных дефицитам.
При патологиях желчного пузыря (ЖП) можно практиковать ИГ, если соблюдаются определенные стратегии.
"Под патологиями имею в виду застой желчи, взвесь, хлопья и сладж в ЖП и отсутствие ЖП вследствие операции. При камням в желчном - ИГ противопоказано", - добавила Катерина.⠀
Ключевые моменты, которые должны быть в норме:
1. достаточное количество желчи,
2. нормальная текучесть,
3. адекватный желчеотток.
Только после их нормализации можно практиковать интервальное голодание, постепенно увеличивая промежутки между едой.
"Стратегии ИГ при патологиях ЖП:
- Придерживайтесь противовоспалительных протоколов питания: палео, палео АИП, кето, эпи палео RX. Подбираются индивидуально лечащим врачом.
- Во время ИГ допустимы полезные жиры 1-2 ч. л. в сутки как профилактика застоя желчи.
- Адекватный водный режим, особенно в период ИГ", - посоветовала Григорьева.
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