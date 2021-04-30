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Кому нельзя голодать: эндокринолог дала подробный список

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 10:06
Кому нельзя голодать: эндокринолог дала подробный список Голодать нельзя целому списку людей (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все знают, что практиковать интервальное голодание нельзя беременным женщинам и кормящим мамам, а также детям. Но, кроме них, есть еще целый список людей, которым специалисты по питанию тоже не рекомендуют голодание.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Горигорьева.

Кому нельзя практиковать интервальное голодание:

  • Беременным и мамам на ГВ
  • Детям до 18 лет включительно
  • Если индекс массы тела менее 18,5
  • При гиперацидном гастрите и / или язвенной болезни
  • Если уровень лептина ниже 3 нг / мл
  • Если реверсивный Т3 выше лабораторного референса
  • Если уровень ультрачувствительного С-реактивного белка более 1
  • При синдроме субклинической надпочечниковой дисфункции
  • Если есть хронический гепатит и цирроз печени
  • При тиреотоксикозе
  • При СД 1 типа
  • При расстройствах пищевого поведения (анорексия, булимия)
  • При онкологии
  • Сразу после хирургических операций
  • При аритмиях и хр. почечной недостаточности
  • При наличии камней в желчном пузыре и синдроме Жильбера

"Если сомневаетесь, можно ли вам ИГ с учетом состояния и жалоб, посоветуйтесь со специалистом", - посоветовала Катерина.

Кому нельзя голодать: эндокринолог дала подробный списокГолодать или полезно питаться? (фото: instagram.com/wow.so.young)

При подагре, СД 2 типа, приеме некоторых лекарственных средств есть нюансы, поэтому самостоятельное ИГ не рекомендуетя, но под контролем врача в теме можно пробовать.

При гипотиреозе, АИТ - можно попробовать, если нет синдрома субклинической надпочечниковой дисфункции и вы скомпенсированы по основных дефицитам.

При патологиях желчного пузыря (ЖП) можно практиковать ИГ, если соблюдаются определенные стратегии.

"Под патологиями имею в виду застой желчи, взвесь, хлопья и сладж в ЖП и отсутствие ЖП вследствие операции. При камням в желчном - ИГ противопоказано", - добавила Катерина.⠀

Ключевые моменты, которые должны быть в норме:

1. достаточное количество желчи,

2. нормальная текучесть,

3. адекватный желчеотток.

Только после их нормализации можно практиковать интервальное голодание, постепенно увеличивая промежутки между едой.

"Стратегии ИГ при патологиях ЖП:

- Придерживайтесь противовоспалительных протоколов питания: палео, палео АИП, кето, эпи палео RX. Подбираются индивидуально лечащим врачом.

- Во время ИГ допустимы полезные жиры 1-2 ч. л. в сутки как профилактика застоя желчи.

- Адекватный водный режим, особенно в период ИГ", - посоветовала Григорьева.

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