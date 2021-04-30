Кому не можна голодувати: ендокринолог дала докладний список

Всі знають, що практикувати інтервальне голодування не можна вагітним жінкам і годуючим мамам, а також дітям. Але, крім них, є ще цілий список людей, яким фахівці з харчування теж не рекомендують голодування.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Горігор'єва.

Кому не можна практикувати інтервальне голодування:

Вагітним і мамам на ГВ

Дітям до 18 років включно

Якщо індекс маси тіла менше 18,5

При гіперацидному гастриті та / або виразковій хворобі

Якщо рівень лептину нижче 3 нг / мл

Якщо Реверсивний Т3 вище лабораторного референсу

Якщо рівень ультрачутливого С-реактивного білка більше 1

При синдромі субклінічної Надниркової дисфункції

Якщо є хронічний гепатит і цироз печінки

При тиреотоксикозі

При СД 1 типу

При розладах харчової поведінки (анорексія, булімія)

При онкології

Відразу після хірургічних операцій

При аритміях і хр. ниркової недостатності

При наявності каменів в жовчному міхурі і синдромі Жильбера

"Якщо сумніваєтеся, чи можна вам ІГ з урахуванням стану і скарг, порадьтеся з фахівцем", - порадила Катерина.

⠀Голодувати або корисно харчуватися? (фото: instagram.com/wow.so.young)

При подагрі, ЦД 2 типу, прийомі деяких лікарських засобів є нюанси, тому самостійне ІГ не рекомендуетя, але під контролем лікаря в темі можна пробувати.

При гіпотиреозі, АІТ - можна спробувати, якщо немає синдрому субклінічної Надниркової дисфункції і ви скомпенсовані по основних дефіцитах.

При патологіях жовчного міхура (ЖП) можна практикувати ІГ, якщо дотримуються певні стратегії.

"Під патологіями маю на увазі застій жовчі, суспензія, пластівці і сладж в ЖП і відсутність ЖП внаслідок операції. При каменях в жовчному-ІГ протипоказано", - додала Катерина.⠀

Ключові моменти, які повинні бути в нормі:

1. достатня кількість жовчі,

2. нормальна плинність,

3. адекватний жовчевідтік.

Тільки після їх нормалізації можна практикувати інтервальне голодування, поступово збільшуючи проміжки між їжею.

"Стратегії ІГ при патологіях ЖП:

- Дотримуйтеся протизапальних протоколів харчування: палео, палео АІП, кето, ЕПІ палео. Підбираються індивідуально лікарем.

- Під час ІГ допустимі корисні жири 1-2 ч. л. на добу як профілактика застою жовчі.

- Адекватний водний режим, особливо в період ІГ", - порадила Григор'єва.