Кому не можна голодувати: ендокринолог дала докладний список
Всі знають, що практикувати інтервальне голодування не можна вагітним жінкам і годуючим мамам, а також дітям. Але, крім них, є ще цілий список людей, яким фахівці з харчування теж не рекомендують голодування.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Горігор'єва.
Кому не можна практикувати інтервальне голодування:
- Вагітним і мамам на ГВ
- Дітям до 18 років включно
- Якщо індекс маси тіла менше 18,5
- При гіперацидному гастриті та / або виразковій хворобі
- Якщо рівень лептину нижче 3 нг / мл
- Якщо Реверсивний Т3 вище лабораторного референсу
- Якщо рівень ультрачутливого С-реактивного білка більше 1
- При синдромі субклінічної Надниркової дисфункції
- Якщо є хронічний гепатит і цироз печінки
- При тиреотоксикозі
- При СД 1 типу
- При розладах харчової поведінки (анорексія, булімія)
- При онкології
- Відразу після хірургічних операцій
- При аритміях і хр. ниркової недостатності
- При наявності каменів в жовчному міхурі і синдромі Жильбера
"Якщо сумніваєтеся, чи можна вам ІГ з урахуванням стану і скарг, порадьтеся з фахівцем", - порадила Катерина.
⠀Голодувати або корисно харчуватися? (фото: instagram.com/wow.so.young)
При подагрі, ЦД 2 типу, прийомі деяких лікарських засобів є нюанси, тому самостійне ІГ не рекомендуетя, але під контролем лікаря в темі можна пробувати.
При гіпотиреозі, АІТ - можна спробувати, якщо немає синдрому субклінічної Надниркової дисфункції і ви скомпенсовані по основних дефіцитах.
При патологіях жовчного міхура (ЖП) можна практикувати ІГ, якщо дотримуються певні стратегії.
"Під патологіями маю на увазі застій жовчі, суспензія, пластівці і сладж в ЖП і відсутність ЖП внаслідок операції. При каменях в жовчному-ІГ протипоказано", - додала Катерина.⠀
Ключові моменти, які повинні бути в нормі:
1. достатня кількість жовчі,
2. нормальна плинність,
3. адекватний жовчевідтік.
Тільки після їх нормалізації можна практикувати інтервальне голодування, поступово збільшуючи проміжки між їжею.
"Стратегії ІГ при патологіях ЖП:
- Дотримуйтеся протизапальних протоколів харчування: палео, палео АІП, кето, ЕПІ палео. Підбираються індивідуально лікарем.
- Під час ІГ допустимі корисні жири 1-2 ч. л. на добу як профілактика застою жовчі.
- Адекватний водний режим, особливо в період ІГ", - порадила Григор'єва.
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