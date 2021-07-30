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Королева вечеринки: Хейли Бибер демонстрирует 3 образа total black на выход

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США, Пятница 30 июля 2021 20:18
Королева вечеринки: Хейли Бибер демонстрирует 3 образа total black на выход Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Хейли Бибер показала, что вечная классика - маленькое черное платье - может быть интерпретирована во множество вариантов.

Каждый из трех образов, которые жена Джастина Бибера запостила в своем блоге, сделает вас королевой вечеринки!

Первый - черное мини-платье, ультракороткое, но закрытое спереди. Девушка дополнила его классическими туфлями на шпильках, а также объемной сумкой от Bottega Veneta. Изысканные серьги с бриллиантами помогли добавить нужного шика.

Королева вечеринки: Хейли Бибер демонстрирует 3 образа total black на выходКоролева вечеринки: Хейли Бибер демонстрирует 3 образа total black на выходКоролева вечеринки: Хейли Бибер демонстрирует 3 образа total black на выходХейли Бибер в новых образах (фото: instagram.com/haileybieber)

Второй наряд - ультрамодный костюм, напоминающий пижаму. Свободного кроя рубашка и широкие брюки также отлично сочетались с туфлями-лодочками. Образ особенно подойдет тем, кто любит подчеркивать свою хрупкость с помощью вещей, словно с мужского плеча.

Третий аутфит Хейли - стильная альтернатива классическим нарядам на вечер. Нечто среднее между платьем-пальто и кимоно. Наряд подчеркнул стройные ноги юной иконы стиля, а благодаря кукольному силуэту добавил фигуре стройной девушки объемов. Получилось эффектно!

Ранее девушка блистала в соблазнительном наряде на аукционе своего мужа.

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