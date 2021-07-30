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Королева вечірки: Хейлі Бібер демонструє 3 образи total black на вихід

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США, П'ятниця 30 липня 2021 20:18
Королева вечірки: Хейлі Бібер демонструє 3 образи total black на вихід Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Хейлі Бібер показала, що вічна класика - маленьке чорне плаття - може бути інтерпретована в безліч варіантів.

Кожен з трьох образів, які Дружина Джастіна Бібера запостила у своєму блозі, зробить вас королевою вечірки!

Перший - чорне міні-плаття, ультракоротке, але закрите спереду. Дівчина доповнила його класичними туфлями на шпильках, а також об'ємною сумкою від Bottega Veneta. Вишукані сережки з діамантами допомогли додати потрібного лоску.

Королева вечірки: Хейлі Бібер демонструє 3 образи total black на вихідКоролева вечірки: Хейлі Бібер демонструє 3 образи total black на вихідКоролева вечірки: Хейлі Бібер демонструє 3 образи total black на вихідХейлі Бібер в нових образах (фото: instagram.com/haileybieber)

Друге вбрання - ультрамодний костюм, що нагадує піжаму. Вільного крою сорочка і широкі штани також відмінно поєднувалися з туфлями-човниками. Образ особливо підійде тим, хто любить підкреслювати свою крихкість за допомогою речей, немов з чоловічого плеча.

Третій аутфіт Хейлі - стильна альтернатива класичним вбранням на вечір. Щось середнє між сукнею-пальто і кімоно. Плаття підкреслило стрункі ноги юної ікони стилю, а завдяки ляльковому силуету додало фігурі стрункої дівчини обсягів. Вийшло ефектно!

Раніше дівчина блищала у спокусливому вбранні на аукціоні свого чоловіка.

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