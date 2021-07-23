В коже с головы до ног: Ким Кардашьян показала соблазнительный образ для вечеринки

Ким Кардашьян отправилась на вечеринку в соблазнительном наряде, который состоял из кожаных вещей. Этот материал по-прежнему один из самых модных, вдохновляемся!

Ким Кардашьян предстала в кожаных черных брюках, а также топе с принтом под кожу питона, который едва прикрывал тело горячей бизнесвумен. В дополнение она подобрала босоножки на шпильках, а также крошечную сумочку от Jacquemus. Из украшений Ким отдала предпочтение двум цепочкам с крестиком и кулоном. А завершила образ ярким макияжем и гладкой укладкой.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ отлично подчеркнул, что Ким не зря проводит в спортзале все свободное время. 40-летняя знаменитость выглядит стройной и подтянутой. Фигура Ким, как всегда, вызвала в сети немало восторгов. "Лучшая", "Нереальная", - не могут налюбоваться фанаты.