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У шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечірки

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Нью-Йорк, П'ятниця 23 липня 2021 17:33
У шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечірки Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян вирушила на вечірку в спокусливому вбранні, яке складалося зі шкіряних речей. Цей матеріал, як і раніше, один з наймодніших, надихаємося!

Фото зірка показала в особистому блозі.

Кім Кардашьян постала в шкіряних чорних брюках, а також топі з принтом під шкіру пітона, який ледь прикривав тіло гарячої бізнесвумен. На додаток вона підібрала босоніжки на шпильках, а також крихітну сумочку від Jacquemus. З прикрас Кім віддала перевагу двом ланцюжкам з хрестиком і кулоном. А завершила образ яскравим макіяжем і гладкою укладкою.

У шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечірки

У шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечіркиУ шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечіркиУ шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечіркиУ шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечіркиУ шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечіркиКім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ відмінно підкреслив, що Кім не дарма проводить у спортзалі весь вільний час. 40-річна знаменитість виглядає стрункою і підтягнутою. Фігура Кім, як завжди, викликала в мережі чимало захоплень. "Краща", "Нереальна", - не можуть намилуватися фанати.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян показала, які вбрання вибирає для дому.

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