У шкірі з голови до ніг: Кім Кардашьян показала спокусливий образ для вечірки

Кім Кардашьян вирушила на вечірку в спокусливому вбранні, яке складалося зі шкіряних речей. Цей матеріал, як і раніше, один з наймодніших, надихаємося!

Кім Кардашьян постала в шкіряних чорних брюках, а також топі з принтом під шкіру пітона, який ледь прикривав тіло гарячої бізнесвумен. На додаток вона підібрала босоніжки на шпильках, а також крихітну сумочку від Jacquemus. З прикрас Кім віддала перевагу двом ланцюжкам з хрестиком і кулоном. А завершила образ яскравим макіяжем і гладкою укладкою.

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ відмінно підкреслив, що Кім не дарма проводить у спортзалі весь вільний час. 40-річна знаменитість виглядає стрункою і підтягнутою. Фігура Кім, як завжди, викликала в мережі чимало захоплень. "Краща", "Нереальна", - не можуть намилуватися фанати.