Все линии тела звучат по-новому: Даша Астафьева показала чувственные снимки и рассказала о влюбленности

Даша Астафьева рассказала о том, как женское тело реагирует на свою очередную влюбленность: знаменитость восхитила сеть чувственными снимками в черном платье с вырезом на спине.
"Жінки - найдивовижніші та найбільш хвилюючі істоти в цьому світі.
Я ніколи не втомлююся милуватись ними: як вони ходять, як напівлежать, або як поправляють зачіску обома руками. Я із задоволенням вивчаю мову їхніх невловимих рухів - вона різна у всіх жінок - кожну зміну пози, кожний поворот голови", - сделала подпись Даша.
А особенная радость, по словам Даши, наблюдать за женщиной, когда она влюблена.
"Її обличчя стає променисте і сяє, усі лінії тіла якось згладжуються і "звучать" по-новому", - написала Астафьева.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva/)
Поклонники засіпали Дашу комплиментами, назвав ее идеалом для множества мужчин.
Напомним, что Дашу часто обвиняли в излишней откровенности, ведь она спокойно постит обнаженные снимки на всеобщее обозрение. Астафьева ответила недоброжелателям, что на сексуальной энергии строится все в нашем мире.
"Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов. Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие!".