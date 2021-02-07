UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Все линии тела звучат по-новому: Даша Астафьева показала чувственные снимки и рассказала о влюбленности

Автор: Lite

Даша Астафьева рассказала о том, как женское тело реагирует на свою очередную влюбленность: знаменитость восхитила сеть чувственными снимками в черном платье с вырезом на спине.

Горячими снимками Даша поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Популярные новости
"Шоу года": украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак 30 декабря 2018
Заговоры на Старый Новый год: магические ритуалы для привлечения денег и удачи 12 января 2019
"Влюбленная женщина": Кароль сразила фанатов обольстительными фото 10 декабря 2019
Это война: Меган Маркл отказалась от роддома, где рожала Миддлтон 06 января 2019
"Разорвали в хлам": как Потап встретил новый год (фото + видео) 01 января 2019
Слишком горячо! Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед выбором 10 августа 2019
Рождественский пост 2018: что категорически нельзя делать 26 ноября 2018
Диетолог рассказала всю правду о том, можно ли похудеть на фруктовой диете 29 января 2020
Щедровки на Старый Новый год: как традиционно поздравить близких 12 января 2019
Орест Галицкий призвал танцевать в новой песне: очень круто и позитивно! 03 ноября 2020

"Жінки - найдивовижніші та найбільш хвилюючі істоти в цьому світі.
Я ніколи не втомлююся милуватись ними: як вони ходять, як напівлежать, або як поправляють зачіску обома руками. Я із задоволенням вивчаю мову їхніх невловимих рухів - вона різна у всіх жінок - кожну зміну пози, кожний поворот голови", - сделала подпись Даша.

А особенная радость, по словам Даши, наблюдать за женщиной, когда она влюблена.

"Її обличчя стає променисте і сяє, усі лінії тіла якось згладжуються і "звучать" по-новому", - написала Астафьева.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva/)

Поклонники засіпали Дашу комплиментами, назвав ее идеалом для множества мужчин.

Напомним, что Дашу часто обвиняли в излишней откровенности, ведь она спокойно постит обнаженные снимки на всеобщее обозрение. Астафьева ответила недоброжелателям, что на сексуальной энергии строится все в нашем мире.

"Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов. Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие!".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецДаша Астафьева
Читайте также
Наедать всегда легче, чем сбрасывать: Слава Каминская в прозрачной юбке показала, чем питается на отдыхе
Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой
Прогноз погоды