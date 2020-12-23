ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Любовь моей жизни: Лилия Ребрик растрогала фанатов до слез поздравлениями мужу с днем свадьбы

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 17:01
Любовь моей жизни: Лилия Ребрик растрогала фанатов до слез поздравлениями мужу с днем свадьбы Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лилия Ребрик недавно восхитила своих фанатов снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка".

А сегодня свой пост Лилия посвятила исключительно Андрею Дикому - она трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы. Семейная пара вместе уже целых 9 лет.

Любовь моей жизни: Лилия Ребрик растрогала фанатов до слез поздравлениями мужу с днем свадьбы

Лилия Ребрик не устает признаваться в любви мужу (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

  • "Кохання - це коли він вчить тебе танцювати;
  • Кохання - це коли весілля удвох, але ваші друзі роблять вам сюрприз і влаштовують гучну вечірку просто під РАГСом;
  • Кохання - це коли дві донечки з’являються на очах у вас обох;
  • Кохання - це коли ти на нічних зйомках або на гастролях, він далеко - з дітьми, а ти все одно відчуваєш, що він поруч;
  • Кохання - це коли ти плачеш від втоми, від нервів, від того, що все валиться з рук, а він завжди знаходить потрібні слова або просто мовчки обіймає;
  • Кохання - це коли ти і хочеш посваритися, а не можеш, бо... таке у нас дивовижне кохання;
  • Кохання - це коли ніжно, смішно, спокійно, стабільно, це вулкан і тиха гавань;
  • Кохання мого життя - це мій Дикий! Люблю тебе! З нашою 9-ю річницею!", - написала Лилия.

Андрей Дикий в ответ написал под постом "Я люблю тебя. Больше жизни" и поставил много эмодзи-сердечек. Фанаты присоединились к поздравлениям, описав, что они чувствуют при словах "Любовь - это" - и что они значат в их семьях.

Напомним, что Лилия Ребрик развлекается дома, как может. На карантине она устроила зажигательные танцы в спортивных штанах - и выставила их в свою соцсеть. Лилия решила показать, на что способна бывшая гимнастка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Культура Лилия Ребрик ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола