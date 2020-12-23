Любов мого життя: Лілія Ребрик зворушила фанатів до сліз привітаннями чоловікові з днем весілля

Лілія Ребрик нещодавно захопила своїх фанатів знімком своєї щасливої родини на прогулянці: тато Андрій Дикий, мама і дочки одягнені в однакові шапки з написом "Дика сімейка".

А сьогодні свій пост Лілія присвятила виключно Андрію Дикому - вона зворушливо привітала його з річницею весілля. Сімейна пара разом вже цілих 9 років.

Лілія Ребрик не втомлюється зізнаватися в коханні чоловікові (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Кохання - це коли він вчить тобі танцювати;

Кохання - це коли весілля удвох, але ваші друзі роблять вам сюрприз і влаштовують гучну вечірку просто під РАГСом;

Кохання - це коли дві донечки з'єднання являються на очах у вас обох;

Кохання - це коли ти на нічних зйомках або на гастролях, він далеко - з дітьми, а ти все одно відчуваєш, що він поруч;

Кохання - це коли ти плачеш від втоми, від нервів, від того, що все валитися з рук, а він завжди знаходить потрібні слова або просто мовчки обіймає;

Кохання - це коли ти і хочеш посваритися, а не можеш, бо таке у нас дивовижне кохання;

Кохання - це коли ніжно, смішно, спокійно, стабільно, це вулкан і тиха гавань;

Кохання мого життя - це мій Дикий! Люблю тебе! З нашою 9-ю роковинами!", - написала Лілія.

Андрій Дикий у відповідь написав під постом "Я люблю тебе. Більше життя" і поставив багато емодзі-сердечок. Фанати приєдналися до поздоровлень, описавши, що вони відчувають при словах "Любов - це" - і що вони значать у їх сім'ях.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик розважається вдома, як може. На карантині вона влаштувала запальні танці в спортивному костюмі - і виставила їх в свою соцмережу. Лілія вирішила показати, на що здатна колишня гімнастка.