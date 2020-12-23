Любовь моей жизни: Лилия Ребрик растрогала фанатов до слез поздравлениями мужу с днем свадьбы

А сегодня свой пост Лилия посвятила исключительно Андрею Дикому - она трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы. Семейная пара вместе уже целых 9 лет.
Лилия Ребрик не устает признаваться в любви мужу (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
"Кохання - це коли він вчить тебе танцювати;
Кохання - це коли весілля удвох, але ваші друзі роблять вам сюрприз і влаштовують гучну вечірку просто під РАГСом;
Кохання - це коли дві донечки з’являються на очах у вас обох;
Кохання - це коли ти на нічних зйомках або на гастролях, він далеко - з дітьми, а ти все одно відчуваєш, що він поруч;
Кохання - це коли ти плачеш від втоми, від нервів, від того, що все валиться з рук, а він завжди знаходить потрібні слова або просто мовчки обіймає;
Кохання - це коли ти і хочеш посваритися, а не можеш, бо... таке у нас дивовижне кохання;
Кохання - це коли ніжно, смішно, спокійно, стабільно, це вулкан і тиха гавань;
Кохання мого життя - це мій Дикий! Люблю тебе! З нашою 9-ю річницею!", - написала Лилия.
Андрей Дикий в ответ написал под постом "Я люблю тебя. Больше жизни" и поставил много эмодзи-сердечек. Фанаты присоединились к поздравлениям, описав, что они чувствуют при словах "Любовь - это" - и что они значат в их семьях.
Напомним, что Лилия Ребрик развлекается дома, как может. На карантине она устроила зажигательные танцы в спортивных штанах - и выставила их в свою соцсеть. Лилия решила показать, на что способна бывшая гимнастка.