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"Мадам Паутина":Звезда "50 оттенков серого" захотела стать супергероиней

Автор: Сергей Кулик

Американская актриса и модель Дакота Джонсон начала переговоры с компанией Sony. Актриса планирует сыграть первую женщину-супергероя во вселенной персонажей Marvel.

Об этом сообщает издание Deadline.

После огромного успеха «Человека-паука: нет пути домой» Sony планирует расширить свою вселенную персонажей Marvel. Для этого решили привлечь звезду "50 оттенков серого" . Сейчас актриса ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в фильме "Мадам Паутина".

В комиксах Мадам Паутина изображена как парализованая пожилая женщина и поэтому она была подключена к системе жизнеобеспечения, похожей на паутину. Из-за своего возраста и состояния здоровья Мадам Паутина никогда активно не боролась ни с одним злодеем, но помогала в этом Человеку-пауку. Сообщается, что из-за ее экстрасенсорных способностей она, по сути, является версией Доктора Стрэнджа от Sony.

Режиссером выступит известная по постановке сериала "Наследники" Эс Джей Кларксон. Сценарий напишут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, работавшие над "Морбиусом" с Джаредом Лето.

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