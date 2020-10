Меган Маркл и принц Гарри показали первые официальные портреты после отречения от королевских обязанностей

Герцоги Сассекские позировали для специального проекта издания Time

Меган Маркл и принц Гарри еще зимой сложили королевские полномочия и отправились в "свободное плавание". С тех пор официальных фото герцогов Сассекских не было на просторах Сети. Но супруги решили вновь заявить о себе и приобщиться к важному общественного проекта. И вот, влиятельное американское издание опубликовало первые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри.

Супруги приняла участие в фотосессии для журнала Time. Съемка состоялась в особняке герцогов Сассекских в Монтесито (США). Автором снимков стал фотограф Мэтт Сэйлз.

Черно-белый фотосет был приурочен к выступлению пары на виртуальном саммите TIME100 - "Проектирование лучшего мира" запланированном на 20 октября.

"Герцог и герцогиня Сассекские являются одними из самых влиятельных людей в мире. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними, чтобы привлечь внимание к важным темам и найти реальные решения некоторых актуальных проблем нашего времени", – отметил директор TIME100 Дан Максаи.

Меган Маркл и принц Гарри для журнала Time (фото: instagram.com/royaladdicted_new)

Кроме того, Меган Маркл приобщилась к проекту издания Fortune и приняла участие в их саммите, где обсудили влияние соцсетей на психику людей, активность в Instagram, а также коснулась темы семьи и важности принятия волевых решений, даже если они идут в разрез с мнением общественности.

“How can I make this world better for Archie?”



Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH