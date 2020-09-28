Меган Маркл и принц Гарри покажут свою жизнь в реалити-шоу: где его увидеть

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение поучаствовать в шоу о своей жизни

Меган Маркл и принц Гарри согласились сняться в реалити-шоу, которое покажет их жизнь изнутри. Они уже подписали договор со стриминговым сервисом Netflix. Согласно данным западных СМИ, за жизнью Меган и Гарри будут следить камеры в течение трех месяцев.

Источник утверждает, что шоу будет "сделано со вкусом", пишет The Sun. В основном, камеры будут освещать благотворительную работу внука и невестки королевы Елизаветы II.

Сообщается, что Меган хотела бы показать зрителям, какая она есть "настоящая", преданная своей работе и поступкам на благо людей.

Интересно, что редактор британского журнала Majesty Ингрид Сьюард уже назвала действия пары "довольно лицемерными". Ведь целью их переезда в США якобы было то, что они устали от публичности.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кроме того, в Британии сейчас все громче стали звучать призывы забрать у Меган и Гарри титулы. Ведь после их "вмешательства" в выборы США встал вопрос о том, что они нарушили договор, заключенный с королевой перед отъездом. Согласно ему Гарри и Меган должны были соблюдать интересы короны и никоим образом не порочить ее.

Сейчас в Букингемском дворце стараются всеми силами дистанцироваться от высказываний Меган и Гарри, указывая, что это их личные суждения.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри могут сказочно разбогатеть. Дело в том, что за каждое выступление им готовы заплатить по миллиону долларов.