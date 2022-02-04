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"Пока Кураж": основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный пост

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 09:06
"Пока Кураж": основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный пост Благотворительный городской фестиваль "Кураж" (фото: facebook.com/alyona.zlobina)
Автор: Сергей Кулик

В Киеве снесли павильон павильон №19 на ВДНХ, там проводили благотворительный городской фестиваль "Кураж". На его месте собираются построить одно из зданий будщего Президентского университета, анонсированного Владимиром Зеленским в мае.

Как написала основательница фестиваля Алёна Гудкова на своей странице в фейсбуке ей й обещали сохранить здание, но обещание не сдержали.

"Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это повлечёт, какие потери нас ждут - просто нафиг и всё", - эмоционально сообщила Гудкова.

Алёна рассказала в посте сколько труда и средств было вложено в реставрацию и сохранение оригинальной архитектуры павильона.

"Параллельно просила о сохранении и реконструкции потрясающего образца постсоветского модернизма 78 года, который мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код и историю", - написала основательница мероприятия.

&quot;Пока Кураж&quot;: основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный постТак выглядит павильон сейчас (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

Также Гудкова отметила, что ей с командой не было предложено никакой компенсации за понесенные потери.

"Так делать - дно, как бы высоко ты не летал всегда можно найти время на то, чтобы уважать друг друга, сообщить, найти компромисс и быть командой внутри своей страны. Это и есть ваше отношение к бизнесу и предпринимательству в Украине", - эмоционально заявила Алёна.

"Кураж" - городской благотворительный фестиваль, созданный в 2014 году Алёной Гудковой. На мероприятии проводились вечеринки, лекции, маркеты и мастер-классы. До 2018 года событие проходило на Арт-заводе Платформа, после чего переехало на ВДНХ. В сентябре 2021 года было объявлено, что на месте павильона будет проходить строительство Президентского университета.

Строительство университета продлится три года и будет стоить 7,2 млрд гривен, площадь застройки - 25,8 тысячи квадратных метров.

&quot;Пока Кураж&quot;: основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный постДантес на Кураже (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Пока Кураж&quot;: основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный постГарик Корогодский (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Пока Кураж&quot;: основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный постИрина Горбачева (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Пока Кураж&quot;: основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный постДмитрий Шуров (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Пока Кураж&quot;: основательница популярного городского фестиваля выложила эмоциональный постАлёна Гудкова (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

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