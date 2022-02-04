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"Прощавай Кураж": засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний допис

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П'ятниця 04 лютого 2022 09:06
"Прощавай Кураж": засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний допис Благодійний міський фестиваль "Кураж" (фото: facebook.com/alyona.zlobina)
Автор: Сергій Кулик

У Києві знесли павільйон павільйон №19 на ВДНГ, там проводили благодійний міський фестиваль "Кураж". На його місці збираються звести одну з будівель майбутнього Президентського університету, анонсованого Володимиром Зеленським у травні.

Як написала засновниця фестивалю Олена Гудкова на своїй сторінці у фейсбуці їй обіцяли зберегти будівлю, але обіцянку не дотримали.

"Ніхто не приходив із наміром, не питав що і як за собою це спричинить, які втрати на нас чекають - просто нафіг і все", - емоційно повідомила Гудкова.

Альона розповіла у пості скільки праці та коштів було вкладено у реставрацію та збереження оригінальної архітектури павільйону.

"Паралельно просила про збереження та реконструкцію приголомшливого зразка пострадянського модернізму 78 року, який міг би стати залом, бібліотекою, атріумом або лекторієм для нового університету, зберігши і наш культурний код та історію", - написала засновниця заходу.

&quot;Прощавай Кураж&quot;: засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний допис

Так виглядає павільйон зараз (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

Також Гудкова зазначила, що їй із командою не було запропоновано жодної компенсації за понесені втрати.

"Так робити - дно, як би високо ти не літав, завжди можна знайти час на те, щоб поважати один одного, повідомити, знайти компроміс і бути командою всередині своєї країни. Це і є ваше ставлення до бізнесу та підприємництва в Україні", - емоційно заявила Олена.

"Кураж" - міський благодійний фестиваль, створений у 2014 році Оленою Гудковою. На заході проводилися вечірки, лекції, маркети та майстер-класи. До 2018 року подія проходила на Арт-заводі Платформа, після чого переїхала на ВДНГ. У вересні 2021 року було оголошено, що на місці павільйону проходитиме будівництво Президентського університету.

Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд гривень, площа забудови - 25,8 тисячі квадратних метрів.

&quot;Прощавай Кураж&quot;: засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний дописДантес (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Прощавай Кураж&quot;: засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний дописГарік Корогодський (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Прощавай Кураж&quot;: засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний дописІрина Горбачова (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Прощавай Кураж&quot;: засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний дописДмитро Шуров (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

&quot;Прощавай Кураж&quot;: засновниця популярного міського фестивалю виклала емоційний дописАльона Гудкова (фото: facebook.com/alyona.zlobina)

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