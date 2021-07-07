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В помидорах и супе ее нет: врач рассказала, где искать клетчатку, кроме добавок

Автор: Татьяна Турчаникова

Клетчатка крайне полезна для здоровья человека, в ежедневном рационе ее должно быть не менее 25 г. Но, оказывается, набрать 25 г - та еще задачка!

Об этом рассказала врач-микробиолог Валентина Скороход в своем Instagram.

Она посоветовала ради интереса посчитать день-два клетчатку в рационе, чтобы понять, как сложно ее получить. ⠀

Не ищите клетчатку в супе, ее там нет! Разве что в бобовом. Садясь за стол, каждый раз оглядывайтесь: сколько клетчатки вам предстоит съесть? Я помогу!

  • Завтрак: яйца, тост, сыр, чай - клетчатки нет.
  • Обед - картошка с мясом, хлеб, компот - клетчатки нет.
  • Ужин: салат помидоры + огурцы, суп, творог - клетчатки нет.

Вот в таком стандартном рационе клетчатки нет! Я всегда сажусь за стол с клетчаткой: будь то морковь на завтрак, псиллиум или орехи.

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Ягоды богаты клетчаткой (фото: pexels.com)

Псиллиум, например, рекордсмен и просто красавчик - 85% волокон! Вам не нужно съедать 200 г, и даже 100 г. Достаточно 1-2 ст. л. И вы получите целевые 25 г. Если вы здоровы, можно постепенно увеличить до 35-50 г / 1ст. л. 3 р. / день. Вкусно? Нет. Безвкусное желе во рту. Но я и не обещала, что будет весело. Зато:

  • улучшает отток лимфы, снижает риск образования камней в желчном;
  • инсулинорезистентность, при избыточном весе - снижает гликемичесикий индекс, + насыщение;
  • контролирует холестерин.

Детям тоже можно накулинарить с псиллиумом, если овощи не едят.⠀

Десятки конференций, сотни слайдов, тысячи слов теории. Но давайте к делу! Все справедливо говорят про кишечник! И внимание! Действительно, все начинается с вашей микрофлоры. Она ждет овощей и фруктов, грибов и ягод, дорогие!

Помните! Микрофлора определяет наше настроение: чувство грусти, радости и голода.⠀

Клетчатка, которая всегда у меня под рукой:

  • авокадо,
  • псиллиум,
  • орехи, пекан и грецкие - особенно,
  • чечевица,
  • чиа,
  • яблоки,
  • ягоды летом.

Раньше врач рассказала неизвестную правду о защите о солнца летом.

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