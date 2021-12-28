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Появились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли Поляковой

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 19:10
Появились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли Поляковой Первые кадры с нового шоу Оли Поляковой (фото: Secret Service Entertainment) 
Автор: Lite

Во Дворце "Украина" с размахом прошла рождественская премьера мюзикла "Новая Снежная Королева" с Олей Поляковой в главной роли.

Мюзикл подобного "бродвейского" формата проходит в нашей стране впервые: его появление переворачивает страницу новогодних "солянок", поставленных на скорую руку.

Действие шоу, показы которого, к слову, продлятся до 4 января 2022 года, проходит на трехъярусном высокотехнологичном (с экранами, пандусами, лабиринтами) ледяном айсберге, заполнившем всю огромную сцену.

В мюзикле задействованы 10 цирковых артистов со спецномерами, 30 танцовщиков, среди которых - днепровский коллектив Light Balance, выигравший America's Got Talent 2017.

Появились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли Поляковой

Шоу "Новая Снежная Королева" показывают в Киеве (фото: Secret Service Entertainment)

Образ Новой Снежной Королевы - Оли Поляковой - состоит из 4 единиц.

Например, кейп - с инкрустированным верхом, сосульками, выступающими из плечей.

Для его создания были использованы ткани с жемчужным отливом и плиссированными элементами, благородный тяжелый атлас в сочетании с эффектным сложным кроем, а довершает образ роскошный шлейф.

Полупрозрачное платье Поляковой полностью покрыто снежными узорами и "инеем" с ниспадающими красивыми рукавами. Все основы для платья создавались вручную, вышивались бисером, камнями и другими декоративными элементами.

На голове снежной королевы по традиции возвышается остроугольная обледеневшая серебряно-голубая корона, усыпанная камнями и льдинками.

Появились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли ПоляковойПоявились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли Поляковой

Шоу "Новая Снежная Королева" показывают в Киеве (фото: Secret Service Entertainment)

Напомним, недавно Оля Полякова украсила обложку глянца и рассказала, что делает ее счастливой.

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Оля Полякова
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