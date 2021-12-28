Появились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли Поляковой
Во Дворце "Украина" с размахом прошла рождественская премьера мюзикла "Новая Снежная Королева" с Олей Поляковой в главной роли.
Мюзикл подобного "бродвейского" формата проходит в нашей стране впервые: его появление переворачивает страницу новогодних "солянок", поставленных на скорую руку.
Действие шоу, показы которого, к слову, продлятся до 4 января 2022 года, проходит на трехъярусном высокотехнологичном (с экранами, пандусами, лабиринтами) ледяном айсберге, заполнившем всю огромную сцену.
В мюзикле задействованы 10 цирковых артистов со спецномерами, 30 танцовщиков, среди которых - днепровский коллектив Light Balance, выигравший America's Got Talent 2017.
Шоу "Новая Снежная Королева" показывают в Киеве (фото: Secret Service Entertainment)
Образ Новой Снежной Королевы - Оли Поляковой - состоит из 4 единиц.
Например, кейп - с инкрустированным верхом, сосульками, выступающими из плечей.
Для его создания были использованы ткани с жемчужным отливом и плиссированными элементами, благородный тяжелый атлас в сочетании с эффектным сложным кроем, а довершает образ роскошный шлейф.
Полупрозрачное платье Поляковой полностью покрыто снежными узорами и "инеем" с ниспадающими красивыми рукавами. Все основы для платья создавались вручную, вышивались бисером, камнями и другими декоративными элементами.
На голове снежной королевы по традиции возвышается остроугольная обледеневшая серебряно-голубая корона, усыпанная камнями и льдинками.
Шоу "Новая Снежная Королева" показывают в Киеве (фото: Secret Service Entertainment)
Напомним, недавно Оля Полякова украсила обложку глянца и рассказала, что делает ее счастливой.