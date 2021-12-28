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З'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі Полякової

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Вівторок 28 грудня 2021 19:10
З'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі Полякової Перші кадри з нового шоу Олі Полякової (фото: Secret Service Entertainment)  
Автор: Lite

У Палаці "Україна" з розмахом пройшла різдвяна прем'єра мюзиклу "Нова Снігова Королева" з Олею Поляковою в головній ролі.

Мюзикл подібного "бродвейського" формату проходить в нашій країні вперше: його поява перевертає сторінку новорічних "солянок", поставлених на швидку руку.

Дія шоу, покази якого, до слова, триватимуть до 4 січня 2022 року, проходить на триярусному високотехнологічному (з екранами, пандусами, лабіринтами) крижаному айсбергу, що заповнив всю величезну сцену.

У мюзиклі задіяні 10 циркових артистів зі спецномерами, 30 танцівників, серед яких - дніпровський колектив Light Balance, який виграв America's Got Talent 2017.

З'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі Полякової

Шоу "Нова Снігова Королева" показують у Києві (фото: Secret Service Entertainment)

Образ Нової Снігової Королеви - Олі Полякової - складається з 4 одиниць.

Наприклад, кейп - з інкрустованим верхом, бурульками, виступаючими з плечей.

Для його створення були використані тканини з перловим відливом і плісированими елементами, благородний важкий атлас в поєднанні з ефектним складним кроєм, а довершує образ розкішний шлейф.

Напівпрозора сукня Полякової повністю вкрита сніговими візерунками і "інеєм" з спадаючими красивими рукавами. Всі основи для сукні створювалися вручну, вишивалися бісером, камінням та іншими декоративними елементами.

На голові Снігової королеви за традицією височить гострокутна обмерзла срібно-блакитна корона, усипана камінням і крижинками.

З'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі ПоляковоїЗ'явилися яскраві фото з першого бродвейського мюзиклу Олі Полякової

Шоу "Нова Снігова Королева" показують у Києві (фото: Secret Service Entertainment)

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова прикрасила обкладинку глянцю і розповіла, що робить її щасливою.

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Оля Полякова
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