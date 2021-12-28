Появились яркие фото с первого бродвейского мюзикла Оли Поляковой

Действие шоу, показы которого, к слову, продлятся до 4 января 2022 года, проходит на трехъярусном высокотехнологичном (с экранами, пандусами, лабиринтами) ледяном айсберге, заполнившем всю огромную сцену.

В мюзикле задействованы 10 цирковых артистов со спецномерами, 30 танцовщиков, среди которых - днепровский коллектив Light Balance, выигравший America's Got Talent 2017.

Шоу "Новая Снежная Королева" показывают в Киеве (фото: Secret Service Entertainment)

Образ Новой Снежной Королевы - Оли Поляковой - состоит из 4 единиц.

Например, кейп - с инкрустированным верхом, сосульками, выступающими из плечей.

Для его создания были использованы ткани с жемчужным отливом и плиссированными элементами, благородный тяжелый атлас в сочетании с эффектным сложным кроем, а довершает образ роскошный шлейф.

Полупрозрачное платье Поляковой полностью покрыто снежными узорами и "инеем" с ниспадающими красивыми рукавами. Все основы для платья создавались вручную, вышивались бисером, камнями и другими декоративными элементами.

На голове снежной королевы по традиции возвышается остроугольная обледеневшая серебряно-голубая корона, усыпанная камнями и льдинками.

Шоу "Новая Снежная Королева" показывают в Киеве (фото: Secret Service Entertainment)