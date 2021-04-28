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Роскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном виде

Новина українською → Париж, Среда 28 апреля 2021 22:25
Роскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном виде Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи не так давно снялась в новой фотосессии для Madame Figaro Paris. Актриса покорила сеть своим молодым внешним видом и красотой.

И на этом не остановилась, запостив массу новых фото.

Для новой фотосессии актрисе подобрали массу стильных и соблазнительных образов. Она примерила кружевное платье в бельевом стиле на тонких бретельках, черное боди, полупрозрачную ночную рубашку… Все образы дополнил легкий макияж и уложенные волнами волосы. Выглядит актриса, которой в этом году исполнится 57, невероятно молодо и свежо.

Роскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном видеРоскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном видеРоскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном видеРоскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном видеРоскошна: 56-леттняя Моника Беллуччи поделилась горячими фото в полуобнаженном видеМоника Беллуччи в новой фотосессии (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Соблазнительные фото взорвали сеть: "Мне нравится, как тебе комфортно в собственном теле", "Королева", "Так прекрасна", "Просто не насмотреться", "Королева красоты", "Элегантна как всегда", "Леди моего сердца", - пишут ей фанаты со всего света.

Но нашлись и те, кто посчитал ее цветущий вид нереалистичным. По мнению некоторых пользователей, актриса позволила себя чрезмерно заретушировать.

"Слишком много фотошопа, этого не должно быть", "Так много фотошопа, она по-прежнему красива, несмотря на свой возраст, поэтому не нужно делать ее такой нереальной. Почему так плохо скрывают морщины? Это человеческая природа. Противно, во что превратилась мода, индустрия красоты", - пишут поклонники Беллуччи, которые ценят ее за природную красоту.

Напомним, Моника Беллуччи недавно предстала в совершенно ином виде на улицах Рима. В актрисе фанаты едва узнали итальянский секс-символ.

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