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Розкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному вигляді

Новость на русском → Париж, Середа 28 квітня 2021 22:25
Розкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному вигляді Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі не так давно знялася в новій фотосесії для Madame Figaro Paris. Актриса підкорила мережу своїм молодим зовнішнім виглядом і красою.

І на цьому не зупинилася, запостивши масу нових фото.

Для нової фотосесії актрисі підібрали масу стильних і спокусливих образів. Вона приміряла мереживну сукню в білизняному стилі на тонких бретельках, чорне боді, напівпрозору нічну сорочку... Всі образи доповнив легкий макіяж і укладене хвилями волосся. Виглядає актриса, якій в цьому році виповниться 57, неймовірно молодо і свіжо.

Розкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному виглядіРозкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному виглядіРозкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному виглядіРозкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному виглядіРозкішна: 56-леттняя Моніка Беллуччі поділилася гарячими фото в напівоголеному виглядіМоніка Беллуччі в новій фотосесії (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Спокусливі фото підірвали мережу: "Мені подобається, як тобі комфортно у власному тілі", "Королева", "Така прекрасна", "Просто не надивитися", "Королева краси", "Елегантна як завжди", "Леді мого серця", - пишуть їй фанати з усього світу.

Але знайшлися і ті, хто вважав її квітучий вигляд нереалістичним. На думку деяких користувачів, актриса дозволила себе надмірно заретушувати.

"Занадто багато фотошопу, цього не повинно бути", " Так багато фотошопу, вона як і раніше красива, незважаючи на свій вік, тому не потрібно робити її такою нереальною. Чому так погано приховують зморшки? Це людська природа. Огидно, на що перетворилася мода, індустрія краси", - пишуть шанувальники Беллуччі, які цінують її за природну красу.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі нещодавно постала у зовсім іншому вигляді на вулицях Риму. В актрисі фанати ледь впізнали італійський секс-символ.

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