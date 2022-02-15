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Сколько зарабатывают самые популярные тиктокеры?

Автор: Сергей Кулик

TikTok сейчас является одной из самых популярных и крупнейших платформ социальных сетей. Ни для кого не секрет, что на этом можно неплохо заработать, причем довольно стремительно.

Издание Influencer Marketing Hub публикует список самых богатых TikTok-блогеров.

Чарли Д'Амелио (Charli D’Amelio) возглавляет список самых высокооплачиваемых влиятельных лиц TikTok в 2022 году. У девушки 135 миллионов подписчиков, а её ежегодный доход оценивается в 17,5 млн долларов. Forbes дважды подряд включал ее в свой список 7 самых высокооплачиваемых звезд TikTok. По данным Wall Street Journal, Чарли Д’Амелио зарабатывала больше, чем некоторые из крупнейших генеральных директоров публичных компаний, таких как Starbucks и McDonalds.

@charlidamelio dc @Gaby Lopes @Britzzz

Ранее мы писали о том, что блогерка раскрыла мгновенный секрет привлекательности

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TikTokблогерка