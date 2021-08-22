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Слушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людей

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 19:50
Слушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людей Закончился конкурс "Украинская концертная увертюра" (фото: пресс-служба)
Автор: Lite

Более 140 музыкантов на одной сцене, живописная локация и магия классической музыки – таким был грандиозный концерт-финал композиторского конкурса "Українська концертна увертюра", который собрал несколько тысяч зрителей на площадке возле Национального музея истории Украины.

Апогеем конкурса, который стартовал в конце 2020 года специальной к 30-летию Независимости Украины, стало торжественное награждение тройки лауреатов и премьера их увертюр в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством дирижера Владимира Сиренко.

А в финале праздничного концерта прозвучал гимн Украины в исполнении капеллы "ДУМКА". Это было незабываемое зрелище, которое гости еще долго обсуждали после завершения церемонии.

Слушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людейСлушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людей

Награждение тройки лауреатов конкурса "Украинская концертная увертюра" (фото: пресс-служба)

По результатам анонимного голосования жюри третье место занял Александр Шимко ( "Увертюра піднесення"), второе – Владимир Рунчак ( "Україна – назавжди!"), а победу одержал Богдан Кривопуст с произведением "Українська увертюра", которое стало новым музыкальным символом страны.


"Рад, что написал произведение, которое, надеюсь, будет звучать и вдохновлять людей. Счастлив, что моя увертюра была прекрасно принята музыкантами и членами жюри. Мне очень приятно быть среди конкурсантов и номинантов, ведь я уверен, что каждая из 35 конкурсных партитур написана сердцем и заслуживает того, чтобы ее исполняли как в Украине, так и за ее пределами", - комментирует свою победу Богдан.

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