Слушайте, как звучит новая украинская увертюра: она будет вдохновлять людей
Более 140 музыкантов на одной сцене, живописная локация и магия классической музыки – таким был грандиозный концерт-финал композиторского конкурса "Українська концертна увертюра", который собрал несколько тысяч зрителей на площадке возле Национального музея истории Украины.
Апогеем конкурса, который стартовал в конце 2020 года специальной к 30-летию Независимости Украины, стало торжественное награждение тройки лауреатов и премьера их увертюр в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством дирижера Владимира Сиренко.
А в финале праздничного концерта прозвучал гимн Украины в исполнении капеллы "ДУМКА". Это было незабываемое зрелище, которое гости еще долго обсуждали после завершения церемонии.
Награждение тройки лауреатов конкурса "Украинская концертная увертюра" (фото: пресс-служба)
По результатам анонимного голосования жюри третье место занял Александр Шимко ( "Увертюра піднесення"), второе – Владимир Рунчак ( "Україна – назавжди!"), а победу одержал Богдан Кривопуст с произведением "Українська увертюра", которое стало новым музыкальным символом страны.
"Рад, что написал произведение, которое, надеюсь, будет звучать и вдохновлять людей. Счастлив, что моя увертюра была прекрасно принята музыкантами и членами жюри. Мне очень приятно быть среди конкурсантов и номинантов, ведь я уверен, что каждая из 35 конкурсных партитур написана сердцем и заслуживает того, чтобы ее исполняли как в Украине, так и за ее пределами", - комментирует свою победу Богдан.
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