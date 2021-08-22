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Слухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людей

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Київ, Неділя 22 серпня 2021 19:50
Слухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людей Закінчився конкурс "Українська концертна увертюра" (фото: прес-служба)
Автор: Lite

Понад 140 музикантів на одній сцені, мальовнича локація та магія класичної музики – таким був грандіозний концерт-фінал композиторського конкурсу "Українська концертна увертюра", який зібрав кілька тисяч глядачів на подвір’ї Національного музею історії України.

Апогеєм конкурсу, що стартував наприкінці 2020 року спеціально до 30-річчя Незалежності України, стало урочисте нагородження трійки лауреатів та прем’єра їхніх увертюр у виконанні Національного симфонічного оркестру під орудою диригента Володимира Сіренка.

А у фіналі святкового концерту пролунав гімн України у виконанні капели "ДУМКА". Це було незабутнє видовище, яке гості ще довго обговорювали після завершення церемонії.

Слухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людейСлухайте, як звучить нова українська увертюра: вона буде надихати людей

Нагородження трійки лауреатів конкурсу "Українська концертна увертюра" (фото: прес-служба)

За результатами анонімного голосування журі третє місце посів Олександр Шимко ("Увертюра піднесення"), друге - Володимир Рунчак ("Україна - назавжди"), а перемогу отримав Богдан Кривопуст із твором "Українська увертюра", який став новим музичним символом країни.


"Радий, що написав твір, який, сподіваюся, буде виконуватися й надихати людей. Щасливий, що моя увертюра була позитивно прийнята музикантами та членами журі. Мені дуже приємно бути серед конкурсантів та номінантів, адже я впевнений, що кожна із 35 конкурсних партитур написана серцем і заслуговує на виконання як в Україні, так і за її межами", - коментує свою перемогу Богдан.

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