Я так соскучился: Потап восхитил "крутым" фото с подросшим сыном-красавцем
Потап вместе с сыном Андреем посетил премьерный показ новой украинской комеди от своего друга Юрия Горбунова "Скажене весілля 3". К слову, рэпер вместе с коллегами записал и исполнил атмосферный саундтрек к фильму. В столичном кинотеатре собрался актерский состав картины, включая режисера и исполнителя одной из ролей Юрия Горбунова, а поддержать его пришла жена Катя Осадчая в соблазнительном наряде.
Потап же для выхода в свет выбрал total black образ, состоящий из водолазки, джинсов и кожаной куртки. Андрей надел модный бомбер и удивил повзрослевшим видом. Фотоотчет появился на странице артиста в Instagram.
"Я так соскучился за поп-корном и большим украинским экраном!" - признался Потап.
Потап с сыном Андреем сходили на показ украинской комедии (фото: instagram.com/realpotap)
Леся Никитюк не удержалась и прокомментировала фото: "Какие отличные парни". Другие комментаторы отметили, что Андрей очень похож на свою маму Ирину Горовую и засыпали его комплиментами.
- Ой, какие крутыши!
- Гордость папина!
- Классные
- Красавчик
- Сынок очень похож на свою маму
- Классне фото!
- Взрослый уже сынишка
- Подрос парень. Симпатяга!
- Весь на папу
Кстати, Андрей недавно приезжал в гости к звездному папе и даже вместе с ним успел покататься на снежной горке. Компанию им составила Настя Каменских.
Потап с женой и сами не прочь порезвиться в снегу в морозный день.