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Я так соскучился: Потап восхитил "крутым" фото с подросшим сыном-красавцем

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 19:57
Я так соскучился: Потап восхитил "крутым" фото с подросшим сыном-красавцем Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Lite

Потап вместе с сыном Андреем посетил премьерный показ новой украинской комеди от своего друга Юрия Горбунова "Скажене весілля 3". К слову, рэпер вместе с коллегами записал и исполнил атмосферный саундтрек к фильму. В столичном кинотеатре собрался актерский состав картины, включая режисера и исполнителя одной из ролей Юрия Горбунова, а поддержать его пришла жена Катя Осадчая в соблазнительном наряде.

Потап же для выхода в свет выбрал total black образ, состоящий из водолазки, джинсов и кожаной куртки. Андрей надел модный бомбер и удивил повзрослевшим видом. Фотоотчет появился на странице артиста в Instagram.

"Я так соскучился за поп-корном и большим украинским экраном!" - признался Потап.

Я так соскучился: Потап восхитил &quot;крутым&quot; фото с подросшим сыном-красавцем

Я так соскучился: Потап восхитил &quot;крутым&quot; фото с подросшим сыном-красавцем

Потап с сыном Андреем сходили на показ украинской комедии (фото: instagram.com/realpotap)

Леся Никитюк не удержалась и прокомментировала фото: "Какие отличные парни". Другие комментаторы отметили, что Андрей очень похож на свою маму Ирину Горовую и засыпали его комплиментами.

  • Ой, какие крутыши!
  • Гордость папина!
  • Классные
  • Красавчик
  • Сынок очень похож на свою маму
  • Классне фото!
  • Взрослый уже сынишка
  • Подрос парень. Симпатяга!
  • Весь на папу

Кстати, Андрей недавно приезжал в гости к звездному папе и даже вместе с ним успел покататься на снежной горке. Компанию им составила Настя Каменских.

Потап с женой и сами не прочь порезвиться в снегу в морозный день.

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